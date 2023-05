Palazzo Ducale aperto fino a tardi

In occasione della Notte europea dei musei, stasera a Urbino, la Galleria nazionale delle Marche prolungherà l’apertura fino alle 22.15, orario dell’ultimo accesso le 21.15 al costo di 1 euro. Si celebra l’evento alle 19 con un’iniziativa che vede riuniti il Conservatorio Briccialdi di Terni e il Conservatorio Rossini di Pesaro. Si tratterà di un salotto musicale con concerto lirico dedicato alla riscoperta di due operisti di fine ‘800: Filippo Marchetti e Stanislao Falchi. Legati da un rapporto di amicizia e professionale, i due diressero il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma in periodi consecutivi, tra il 1886 e il 1915, e furono fondamentali sia per la formazione musicale di inizio XX Secolo, sia per le proprie composizioni nel campo dell’opera. A Palazzo Ducale saranno eseguite le arie più rappresentative della loro produzione operistica e da camera, con le classi di Canto della professoressa Ambra Vespasiani e della professoressa Gabriella Morigi, la professoressa Silvia Papelli, docente di Storia della musica al Briccialdi, come relatrice, e Claudio Fabbrizi e Luca Forlani come Maestri collaboratori. Aperture straordinarie anche per le mostre in corso nell’ambito del festival UrbinoInAcquerello: al primo piano della Data - Orto dell’Abbondanza, dalle 20.30 alle 23 sarà visitabile l’esposizione internazionale "Wunderkammer"; alla Sala del Castellare di Palazzo ducale si potranno ammirare le opere dell’urbinate Marcello Lani con "Il colore del vento. Acquerelli (1998-2018)", dalle 19.30 alle 23; infine, nel Collegio Raffaello spazio ai lavori degli studenti scolastici con "La bottega dei giovani illustratori #5", dalle 20.30 alle 23.

n. p.