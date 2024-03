Palazzo Ducale, aperture straordinarie

Tre aperture ordinarie nei giorni festivi, un’apertura straordinaria e due domeniche gratuite al museo. Ecco come sarà l’inizio di primavera per la Galleria nazionale delle Marche, che ha pubblicato il proprio calendario dal 31 marzo al 5 maggio. Nel fine settimana di Pasqua, Palazzo ducale sarà regolarmente visitabile di domenica e lo sarà anche l’1 aprile, per Pasquetta, con un apertura straordinaria dalle 8,30 alle 19,15. Il 7 aprile, la prima domenica del mese, ingresso gratuito, così come per il 5 maggio, che sarà anche l’ultimo giorno in cui si potrà visitare “L’altra collezione – Storie e opere dai depositi della Galleria Nazionale delle Marche“, la mostra a cura di Luigi Gallo, Valentina Catalucci e Andrea Bernardini allestita al piano terra. Ingresso gratuito pure giovedì 25 aprile, sempre con orario dalle 8.30 alle 19.15. Apertura festiva ordinaria mercoledì 1 maggio.