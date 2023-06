Palazzo Ducale apre. Il prefetto schiude lo scrigno delle stanze più inedite

Da domani Palazzo Ducale riapre al pubblico con un calendario di visite guidate proponendo tre giornate fino a settembre. Il martedì e giovedì sono previsti due turni di visite, alle 16 e 16.45; il sabato alle 10.30, che saranno tenute da personale di Federagit Pesaro, le visite sono un benefit gratuito incluso nel biglietto di Pesaro Musei (gratuito fino a 18 anni); info e prenotazioni: 0721 387541.

Alla conferenza stampa sono intervenuti: il vice sindaco Daniele Vimini, il Prefetto Emanuela Saveria Greco, il direttore generale Fondazione Pescheria, Silvano Straccini e il direttore Confesercenti Pesaro Urbino, Alessandro Licurgo. "Massima disponibilità ed entusiasmo - ha affermato il prefetto Emanuela Saveria Greco – essendosi creata da subito una bellissima intesa con Comune e Fondazione Pescheria. Appena arrivata, la sfida di Pesaro 2024 mi ha rapita completamente per cui ho iniziato a pensare in termini di utilizzo del Palazzo Ducale per il 2024, perché il Palazzo Ducale è il palazzo dei cittadini e quindi deve essere aperto come un vero e proprio ‘museo vivente’. Per questo ho deciso di aprire anche le stanze degli appartamenti del Duca perché i soffitti hanno un pregio artistico notevole e mi sembra scontato che queste bellezze siano godute dai cittadini e turisti. Ricordo anche che l’Agenzia del Demanio con grande sensibilità sta investendo in lavori importanti sul giardino e sulla Loggia del Genga. Poi ho anche un sogno per il 2024: ricreare il matrimonio di Guidubaldo Della Rovere nel salone Metaurense con costumi e stoviglie dell’epoca". "L’apertura di Palazzo Ducale è un traguardo importante che n vista della Capitale della Cultura assume ancora più forza - ha detto Vimini. - Le visite guidate sono in grado di aggiungere calore e accoglienza all’esperienza che i ‘cittadini temporanei’ – così Pesaro2024 definisce i suoi turisti – potranno fare della nostra città".

Poi Straccini ha aggiunto: "Il calendario di visite è la riattivazione di un servizio di valorizzazione che fa capo ad un accordo sottoscritto nel 2021 da una serie di soggetti. Un intervento che fa leva sulla disponibilità che il Prefetto ha confermato e ampliato e rappresenta l’avvio di un progetto di valorizzazione di Palazzo Ducale". "Stiamo parlando del monumento della nostra città che vale la pena visitare – ha sottolineato Licurgo - soprattutto con l’accompagnamento di una guida preparata come accadrà in questa occasione".

Luigi Diotalevi