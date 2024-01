Palazzo Ducale: lavori in corso. Loggia del Genga, via al restauro

E’ iniziato ieri il restauro della Loggia del Genga nel Palazzo Ducale, avviato dall’Agenzia del Demanio e approvato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, che prevede il rifacimento degli intonaci e l’installazione di dispositivi per il controllo dell’umidità.

"I lavori di recupero – si legge in una nota – avranno un costo di 464 mila euro e fanno parte di un più ampio quadro di interventi che l’Agenzia sta conducendo come stazione appaltante nella parte storica del Palazzo Ducale, sede della Prefettura, che comprendono anche l’efficientamento energetico e sismico dei Saloni nobili e il restauro del "Giardino segreto". L’Agenzia ha affidato i lavori all’Impresa C.O.I.D. S.r.l. di Roma, a seguito di una procedura di gara pubblica svolta nelle scorse settimane. Si tratta di iniziative per la città – prosegue la nota dell’Agenzia del Demanio – avviate nell’ambito di “Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024” per consentire, attraverso gli interventi in corso di progettazione e realizzazione, l’ampliamento della fruizione culturale dell’intero compendio monumentale, in accordo con la Galleria Nazionale delle Marche e con la stessa Prefettura".

La Loggia fu fatta realizzare da Francesco Maria I della Rovere intorno al 1530, su progetto dell’architetto Gerolamo Genga. In origine l’unico accesso alla Loggia era la scala a chiocciola collegata all’appartamento della Duchessa: la Loggia ed il prospiciente Giardino segreto erano infatti spazi progettati e concepiti essenzialmente per l’uso esclusivo della Duchessa e delle sue dame di corte.

"Grazie all’accurato restauro – la conclusione – tra qualche mese la Loggia sarà restituita alla città di Pesaro in tutta la sua bellezza".