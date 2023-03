Palazzo Ducale, le tante aperture

Tra aperture straordinarie e giornate a ingresso gratuito, sta per cominciare una ricca e animata primavera per la Galleria nazionale delle Marche. Palazzo Ducale sarà aperto in occasione di ogni festività e ricorrenza della stagione, da domenica 9 aprile, giorno di Pasqua, a giovedì 1 giugno, festa del patrono, fino a venerdì 2 giugno, festa della Repubblica. Accanto alle aperture per i giorni festivi, ce ne saranno tre straordinarie in altrettanti lunedì, una per Pasquetta, il 10 aprile, una il 24 aprile e una per lunedì 1 maggio, festa dei lavoratori. A ciò si aggiungeranno ben cinque giorni in cui non si pagherà il biglietto per accedere al museo: oltre alla prima domenica di ciascuno dei tre mesi primaverili, 2 aprile, 7 maggio e 4 giugno, con una circolare del 17 marzo la direzione della Galleria ha previsto l’ingresso gratuito per il 25 aprile e per il 2 giugno. Novità anche dal punto di vista delle esposizioni, con la mostra "Il Palazzo Ducale di Urbino. I frammenti e il tutto", curata dal direttore Luigi Gallo e da Luca Molinari, che sarà inaugurata il 27 aprile.

n. p.