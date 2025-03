Palazzo Ducale resta chiuso ma diventa ancora più efficiente

Una chiusura per riaprire più efficienti di prima: la prossima settimana il Palazzo Ducale sarà chiuso per quattro giorni, una situazione forse più unica che rara nella sua storia. La normale chiusura al pubblico del lunedì infatti verrà prolungata fino a giovedì 13 compreso. I quattro giorni di museo chiuso (solo ai visitatori ovviamente) sono un disservizio purtroppo necessario proprio per garantire la miglior fruizione futura del museo stesso. Spiegano dalla Galleria: "A causa di improrogabili interventi di manutenzione straordinaria, purtroppo si rende necessaria la chiusura al pubblico del museo". Il fine è duplice, ovvero eseguire i lavori nella maggior sicurezza di operatori e pubblico, visto che l’intervento riguarderà l’impiantistica del palazzo. Da venerdì 14 il palazzo riaprirà regolarmente al pubblico, compresi bookshop e biblioteca. Prossimo appuntamento, già da segnare in calendario, l’inaugurazione della mostra sul pittore pesarese Simone Cantarini prevista il 22 maggio, che rimarrà aperta per tutta l’estate.

g. v.