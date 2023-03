Palazzo Ducale, visitatori come nell’era pre-covid

Dopo le tante limitazioni imposte dal covid, nel 2022 Palazzo ducale è tornato sui livelli del 2017 quanto a numero di visitatori registrati, salendo a 162mila biglietti staccati, rispetto ai 100mila del 2021. Un’ottima ripartenza, soprattutto tenendo conto che la prima parte dello scorso anno fosse ancora avvolta nell’incertezza per la situazione pandemica, privando il museo di diversi accessi, specie quelli delle gite scolastiche.

La Galleria nazionale delle Marche stima che siano circa 20-25mila le entrate mancate da parte delle scolaresche. I dati del 2019 e di inizio 2020, però, lasciano tanti rimpianti per ciò che sarebbe potuto essere, grazie alle Celebrazioni raffaellesche e al lavoro impostato dal museo per l’occasione, e che la pandemia ha in gran parte negato: "Nel 2019 abbiamo avuto 272mila ingressi, favoriti anche dall’avvio della mostra su Raffaello, mentre, l’anno successivo, già a fine gennaio erano 15mila – spiega Stefano Brachetti, responsabile della comunicazione della Galleria –. Però i dati registrati sono buoni, considerando il periodo pandemico, e ci dicono che abbiamo retto bene alla botta del covid: quelli delle estati 2020-21 sono stati simili a ciò che vediamo di norma e, nel 2022, il numero dei paganti rispetto al totale dei visitatori è lievemente aumentato, in confronto al 2019. Ciò che è mancato sono le scolaresche. Ora, a palazzo c’è pure un percorso nuovo in cui lo spazio che si rende medium per girare il museo, avvicinando il visitatore alla parte del patrimonio meno conosciuta, che viene così scoperta e apprezzata".

A proposito degli ingressi del 2022, il direttore della Galleria, Luigi Gallo, si dice "soddisfatto per le persone venute a vedere Urbino e il museo. Edifici iconici come questo sono estremamente attrattivi e il nostro intento è rendere il palazzo interamente accessibile. Abbiamo già aperto un terzo degli spazi in più, per consentire a ciascuno di vederlo dai Torricini ai sotterranei, installando un ascensore e realizzando percorsi verticali e orizzontali. Questo, non senza difficoltà pratiche, legate anche al numero di custodi: la media nazionale del personale, che è assunto dal Ministero della Cultura, è circa la metà rispetto alla quantità che il dicastero stesso indica come necessaria. Una ditta esterna ci aiuta, in particolare nel fine settimana, ma non è ancora sufficiente. Malgrado le complessità, tre quarti del museo sono aperti ed è un segno invitante per il pubblico, specie per i giovani".

A proposito di nuove aperture, secondo Gallo l’aver restaurato e reso visitabile anche il Torricino sud "è un’opportunità che va colta dalla comunità urbana. Abbiamo pure avuto sovvenzioni per i restauri, circa 25mila euro, tra 8x1000 e sponsorizzazioni, cosa inedita e importante. Palazzo ducale non è solo un simbolo, ma una realtà in cui il territorio si identifica. Ora, però, serve un progetto più ampio per valorizzare la città. È chiaro che, se i visitatori decidono di rimanere qui dopo aver visto Urbino o il museo, essa debba offrire servizi adeguati. Noi siamo anche disposti a pensare a un biglietto per l’intera giornata o a logiche simili, per godersi la galleria, ma è chiaro che non possiamo farli dormire a palazzo e, se si decide che il pubblico debba o possa restare, il testimone passa agli urbinati e agli imprenditori locali".

Nicola Petricca