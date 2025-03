Palazzo Gasparini apre le porte per mostrare la sua collezione

Palazzo Gasparini apre le porte alla cultura. Ogni martedì a partire dal 25 fino al 27 maggio, in concomitanza con l’apertura settimanale della Biblioteca Comunale, la Raccolta d’Arte Contemporanea del Comune di Mercatello aprirà le porte alla sua preziosa collezione. "Il Comune di Mercatello sul Metauro è lieto di annunciare l’apertura al pubblico di Palazzo Gasparini – spiega l’amministrazione comunale –, un gioiello architettonico che si trasformerà in un vivace polo culturale per la comunità. Ogni martedì, dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 18,30, cittadini e visitatori avranno l’opportunità di immergersi nell’arte contemporanea, scoprendo opere di artisti locali e nazionali. Palazzo Gasparini, con il suo fascino storico, diventera` un luogo di incontro, di cultura e di scambio, aperto a tutti. L’apertura di Palazzo Gasparini rappresenta un passo importante nel progetto del Comune di Mercatello sul Metauro di creare un polo culturale dinamico e inclusivo. L’obiettivo è trasformare il palazzo in un punto di riferimento per la comunità, un luogo dove l’arte e la cultura diventano strumenti di crescita e di coesione sociale".

A Mercatello sul Metauro la cittadinanza è da sempre sensibile all’arte e proprio Palazzo Gasparini ospita una Raccolta d’Arte Contemporanea di grande valore che raccoglie opere di grandi interpreti italiani: "In occasione di queste aperture poi – concludono da Mercatello – verrà riproposta l’iniziativa “Adotta un’opera d’arte“, un’opportunità unica per sostenere il patrimonio artistico locale. Con una piccola donazione, commisurata alle dimensioni dell’opera, i cittadini potranno, infatti, “adottare“ un quadro, contribuendo alla sua conservazione e valorizzazione". In uno dei Borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione anche così si custodisce la bellezza.

Andrea Angelini