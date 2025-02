Palazzo Gradari: un convegno sulla disabilità

"Disabilità e tecnologie emergenti: la progettazione universale a Pesaro". E’ questo il tema del convegno in programma domani dalle 9 alle 13 a palazzo Gradari in via Rossini 26, a cura di Casa delle Tecnologie Emergenti e Università degli Studi di Urbino. L’obiettivo è condividere i risultati della ricerca svolta sul tema delle tecnologie emergenti e la progettazione universale per garantire i diritti delle persone con disabilità nel territorio di Pesaro. L’attività di co-ricerca si è focalizzata sull’utilizzo degli WoM e sulla Sonosfera e si rivolge a tutti i professionisti interessati della pubblica amministrazione, degli enti del terzo settore e delle organizzazioni private, oltre che a tutti i cittadini. Tra i temi trattati, "Disabilità e CTE Square Pesaro" (relatrice Angela Genova) e "Accessibilità e turismo" (Mauro Dini e Guido Piscè). Le conclusioni saranno del comitato scientifico composto da Francesca Greco, Alice Scavarda.