Palazzo Lazzarini, si cambia. Case per studenti e per gli artisti del Rof

Don Salvucci, sono in vendita gli appartamenti lassù? L’arcivescovo gira lo sguardo verso l’ultimo piano di palazzo Lazzarini, in via Rossini, davanti al Duomo, e risponde: "Bello, ma non sono in vendita". Facciata ad archi tamponati con cristalli con visione sul fronte di via Rossini e l’altra verso il mare e il San Bartolo. Lì, come altre zone del palazzo, verranno realizzate stanze per studenti sia dei corsi universitari, sia per gli studenti del conservatorio e durante il periodo estivo per il personale che gira intorno al Rossini Opera Festival. E’ partita la grande operazione di ‘rinascita’ del grande immobile dell’Ottocento davanti il Duomo. Un’anima persa, questo edificio, perché tolto il piano terra che occupa circa 1000 metri quadrati per il museo Diocesano, tutto il resto, 6mila metri quadrati, è completamente vuoto, inutilizzato, da più di venti anni.

Uno schieramento ieri mattina al piano nobile di palazzo Lazzarini: tutti i vertici della Curia ed anche i tecnici coinvolti, per presentare il progetto di recupero. E a chi chiede a don Sandro Salvucci dello schieramento, paragonandolo il tutto al recupero del Colosseo, lui risponde agitando le mani: "Per le dimensioni e facendo le proporzioni, direi quasi di sì". L’impegno economico è di 3milioni e mezzo: 2milioni li mette la Curia con un prestito bancario contratto con la Bcc di Pesaro "e siamo contenti di questa operazione anche perché è un recupero importante per la città", dice il direttore Paolo Bendetti. Un altro milione e 200mila euro arrivano dai fondi per lo studio della Regione ed altri 500mila dalla dall’opera San Terenzio che gestisce la casa di riposo Padre Damiani. Complesso quest’ultimo che sarà al centro di un altro importante (rivoluzionario) intervento.

Lavori già in corso dentro palazzo Lazzarini perché si stanno facendo scavi e sondaggi nel grande cortile centrale "dove sono state trovate monete ed anche ossa di bambini", dice l’economo don Enrico che segue passo passo i lavori assieme alla Soprintendenza.

In che condizioni è il palazzo? "Non male e diciamo che sotto il profilo statico non sta dando problemi anche perché ha mura molto spesse ed il tetto non ha problemi", dice Marco Tamino che guida il pool di tecnici che lavora per conto della Curia. Il salone con scalinata d’entrata avrà una sala legata alla visione multimediale dei mosaici del Duomo; il piano nobile (il secondo) sarà destinato ad uffici ma anche a eventi e mostre "e di questo siamo molto felici perché mettiamo il palazzo anche al servizio della città", dice l’arcivescovo. Sarà valorizzato, con l’operazione, anche il museo Diocesano che lo scorso anno ha fatto registrare, con la chiesa del Nome di Dio di via Petrucci, un 45% in più di visitatori paganti, quasi 6mila in totale. Spazi a disposizione anche della città e una risposta alla mancanza di posti letto per studenti. Unico problema i fondi regionali legati al Pnrr per cui entro giugno del prossimo anno l’impresa – la Costum di Giorgio Tommasello – dovrebbe consegnare l’opera "per cui l’appuntamento è per tutti a maggio 2026", dice l’economo don Enrico sciogliendo la fila con tanto di benedizione dell’arcivescovo.

