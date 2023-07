Palazzo Mazzolari, una gara per tre Sarà il primo appalto ‘integrato’

La sfida è a tre. Per acquisire l’appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di risanamento del palazzo Mazzolari Mosca scendono in campo tre alleanze di peso. Da una parte il Consorzio di cooperative romagnole Conscoop di Forlì, alleato con lo Studio d’arte e restauro di Andria (Bari). Dall’altra il Consorzio Fenix di Bologna con 71 aziende consorziate e soprattutto l’alleanza con Pantone restauri stl di Roma. Terzo partecipante il Raggruppamento di imprese capitanato dalla Lancia srl (mandataria) di Pesaro e composto dalle aziende Aplomb srl di Ancona, Studio Paci Beta di Pesaro, Antinori Alberto di Colli al Metauro, Ferrucci Fabiano di Roma e Pirocchi Maurizio Sabatino, studio di architettura, di Pineto (Teramo).

In ballo la cifra di 8,6 milioni di euro di finanziamenti europei, con risorse integrative comunali. Poi una previsione di aggiudicazione veloce dell’appalto con il primo utilizzo del nuovo codice degli appalti in vigore dal primo luglio. L’aggiudicazione è di fondi Pnrr. E la normativa integrata comprende la progettazione definitiva ed esecutiva, oltre i lavori. Il palazzo è una costruzione antica e delicata e l’appalto comprende il restauro ed il risanamento dell’edificio, il miglioramento strutturale e conservativo, l’adeguamento impiantistico, ed il restauro anche di superfici affrescate. I tempi sembrano piuttosto stretti: parliamo del 30 luglio per il completamento della gara d’appalto con firma del contratto e il ravvicinato via dei lavori. La complessità è legata anche alla suddivisione dei lavori tra opere su edifici e manufatti di interesse storico-artistico tutelati da una parte e interventi strutturali di consolidamento ed impiantistica dall’altra. Con l’aggiunta delle obbligazioni di cronoprogramma dall’utilizzo dei fondi del Pnrr che prevedono per il 30 settembre 2024 la conclusione del 30% degli interventi e per il 31 marzo 2026 il collaudo finale. E’ vero che in campo ci sono tre alleanze con nomi di prestigio, ma è altrettanto vero che le scadenze sono decisamente ravvicinate. L’ammissione di tutte e tre le alleanze di ditte partecipanti alla gara conferma che possiedono i requisiti professionali previsti e faranno uno sforzo per ottenere l’appalto.

Alla stessa maniera il Comune dovrà trasferire gli uffici dell’assessorato alla Cultura a palazzo Gradari e trovare una nuova collocazione dei depositi dei Musei Civici. Il palazzo è stato costruito tra il 1763 e il 1768 su progetto del Lazzarini e con il lavoro di Tommaso Bicciaglia. Una sintesi neoclassica con diverse successive manomissioni. Il palazzo è stato lasciato in eredità al Comune dalla marchesa Vittoria Mosca nel 1885 e lo si capisce dalle sue condizioni. Ora la sfida è fare bene i lavori e farli nei tempi stretti previsti. Ci vuole fiducia: vedere per credere. Luigi Luminati