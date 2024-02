Palazzo Mercuri rinasce coi lavori e conquista il mondo del cinema

Palazzo Mercuri rifiorisce con i lavori di riqualificazione e conquista anche il cinema. L’antica dimora nobiliare è stata oggetto di lavori grazie alla strategia del PIL2 Alta Valle del Metauro, coordinata dall’architetto Alessandra Panzini, e i fondi del Gal Montefeltro. Un intervento complessivo che ha permesso di valorizzare gli affreschi e il salone, ma anche creare un percorso museale incentrato sul tartufo bianco pregiato e il territorio: un investimento complessivo di 78mila euro di cui quasi 70mila finanziati dalla strategia PIL2.

"Da alcuni mesi -spiega il sindaco Stefano Parri- abbiamo completato l’investimento con il PIL2 Alta Valle del Metauro che, grazie ai fondi del Gal Montefeltro, ci ha permesso di intervenire su Palazzo Mercuri. Abbiamo puntato su Palazzo Mercuri, da sempre utilizzato come luogo per la ricettività eno-gastronomica e che trova il suo massimo uso durante la Mostra del Tartufo in ottobre. Il palazzo è splendido e affrescato e abbiamo lavorato anche per ricreare una parte museale sempre incentrata sul tartufo, che rappresenta un elemento fondamentale per la nostra natura e storia. Palazzo Mercuri è una location unica nel territorio e dovrà essere utilizzata in maniera trasversale sia da privati che da enti pubblici, per eventi e manifestazioni".

L’edificio rinnovato ha fatto subito colpo: "Nei giorni scorsi negli ambienti del salone affrescato-continua Parri- sono state girate le scene centrali del film dedicato a Pasquale Rotondi (foto) e prodotto dalla ‘Quality Film’ per la regia di Roberto Dordid. I recenti interventi hanno ridato splendore e funzionalità agli ambienti. La produzione è rimasta molto colpita dalla sapiente riqualificazione realizzata grazie ai fondi Gal Montefeltro e ai nostri progettisti. Sono sicuro che l’uscita del film sarà un forte richiamo sia per Sant’Angelo in Vado e Palazzo Mercuri che per tutto il territorio". Tra interventi pubblici e privati grazie al PIL2 Alta Valle del Metauro si sta lavorando alla creazione di 16 realtà, sette delle quali pubbliche. Un percorso importante grazie ad un contributo del Pil pari a 782.500 euro, fondi derivati dal PSR 2014/2020 gestiti dalla Regione Marche (Servizio Agricoltura) e dal GAL Montefeltro Sviluppo. Il 30% delle risorse è destinato agli interventi di soggetti privati, mentre il resto è per i progetti dei Comuni, a cui si aggiungono i costi di gestione del Pil.

