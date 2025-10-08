Panico a Palazzo Perticari a Pesaro, scatta l’allarme antincendio

Pesaro, 8 ottobre 2025 – Attimi di paura intorno alle 12 nel cuore del centro storico in corso XI Settembre quando, durante un controllo alla caldaia, è improvvisamente saltato il sistema antincendio di Palazzo Perticari, facendo scattare l’allarme e mobilitando vigili del fuoco, vigili urbani, 118 e polizia.

Scatta l'allarme antincendio a Palazzo Perticari in centro a Pesaro: tanta paura, ma ecco cosa è successo

All’interno si trova la collezione libraria custodita al secondo piano, dove ci sono migliaia di volumi di grande valore storico. Per cause ancora in corso di accertamento si sono attivati automaticamente il sistema di paratie e i gas inerti del sistema antincendio.

Una misura automatica che, se da un lato ha garantito la salvaguardia del patrimonio, dall’altro ha generato momenti di panico all’interno dell’edificio.

La curatrice della biblioteca, che si trovava al piano della collezione nel momento del guasto, è rimasta bloccata all’interno per alcuni minuti a causa della chiusura automatica delle paratie ignifughe. È stata raggiunta dai soccorritori e portata fuori, spaventata ma illesa.

Sul posto è arrivato anche Franco Signoretti, proprietario del palazzo e della raccolta libraria, che ha seguito da vicino le operazioni. L’edificio è stato momentaneamente evacuato per consentire ai tecnici dei vigili del fuoco di verificare l’origine del guasto e la tenuta del sistema di sicurezza. Per fortuna, nessun principio d’incendio è stato rilevato.