Palazzo Ricci, ‘multa’ per i ritardi

Il primo stralcio dei lavori, da 2,3 milioni di euro, per il recupero funzionale del piano terra di Palazzo Ricci (foto) è partito in queste settimane. Ai progettisti l’aver ritardato i tempi di consegna è costato una penale di 12mila euro sul compenso di 73mila euro. "Non è usuale, ma quando ci vuole ci vuole – spiega l’assessore Riccardo Pozzi –. E’ un’opera prioritaria nella realizzazione del Campus della musica in quel quadrante urbano. Più volte abbiamo sollecitato i progettisti per tutta una serie di aspetti relativi alla rivisitazione del progetto, questo è arrivato in ritardo e quindi si è applicata la penale prevista. Per noi i ritardi diventano anche sostanza, non solo forma: visto che si tratta di lavori importanti per la città non possiamo subire rallentamenti". Secondo le stime il cantiere di Palazzo Ricci durerà un anno: "Sarà una risorsa che dialogherà con il vicino Conservatorio. Il vicesindaco Vimini ha incardinato, con il bando Iti, la riqualificazione dell’area al servizio della vocazione artistica che contraddistingue Pesaro nel mondo, legata all’opera di Gioachino Rossini e alla sua eredità. Ecco perché la riqualificazione funzionale prevede laboratori multimediali e spazi per la ricerca accademica, gli spettacoli e la didattica".

Che il quadro stia prendendo forma lo conferma l’avvio di un altro cantiere strategico: a fine dicembre (quasi tre mesi dopo le stime) sono iniziati quelli sulla scala di sicurezza di Palazzo Olivieri. L’intervento è importante perché permetterà di riaprire agli spettacoli pubblici l’Auditorium Pedrotti, la sala da concerti tra le migliori in Europa, inagibile da maggio 2020. Presumibilmente i tecnici credono plausibile la consegna dei lavori entro l’estate.

Solidea Vitali Rosati