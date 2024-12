Palazzone a Muraglia. Crescono i no

Non tendono a scemare le proteste legate alla costruzione futura delle due torri di 12 piani a Muraglia. Una lunga serie di associazioni facenti parte della consulta della sostenibilità, oltre al comitato "Muraglia affoga - No torri", torna su questa edificazione per elencare tutte le criticità, mettendo anche il dito sulle "procedure in sordina per trasformare un progtetto di riqualificazione in un gigantesco condominio, escludendo il quartiere dalla partecipazione del progetto di maggior rilievo dopo l’ospedale".

La vicenda è legata alle cubature che erano state date nell’area, una ex fabbrica, nel vecchio piano regolatore del 2001 e che i proprietari, visto che si andrà ad una revisione del vecchio Prg, si sono attivate per non perderle. Le associazioni chiedono il dialogo con l’amministrazione "che considerano il progetto riferito al quadro urbano reale sia un obbligo che l’amministrazione comunale non possa e non debba eludere". nella sostanza le associazioni chiedono una "ipotesi progettuale in grado di soddisfare il reciproco vantaggio tra città e proprietà; non si tratta di fare due o tre torri, ma un progetto più urbano e rispondente alla natura dei luoghi".