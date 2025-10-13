Palco gratis a teatro per gli studenti. E sarà così anche con il Carnevale

"Il palco 16 del Teatro della Fortuna a disposizione degli studenti fanesi che ne faranno richiesta". E’ una delle iniziative messe in piedi dal Quartiere 1 (centro storico, Lido e Sassonia) che a tale scopo utilizzerà le risorse correnti (circa 850 euro dei 5 mila messi a disposizione dal Comune). Il palco 16 del Teatro sarà riservato al Quartiere 1 per tutta la stagione teatrale ad iniziare dal primo spettacolo in programma giovedì 16, venerdì 17, sabato 18 alle 21 e domenica 19 alle 17, "Iliade-Il gioco degli dei" con l’attore Alessio Boni. I posti all’interno del palco sono sei, 5 per gli studenti, uno per il rappresentante di Quartiere che sarà sempre presente. I giovani interessati possono inviare la mail a quartiere.uno@gmail, con allegata la liberatoria nel caso di minorenni. Se le richieste saranno superiori ai 5 posti disponibili, i partecipanti saranno estratti a sorte. Il Quartiere 1 vuole riproporre la stessa iniziativa per il Carnevale prenotando una delle tribune. In questo caso, visto il maggior numero di posti (na trentina), l’invito a partecipare viene rivolto non ai singoli ma alle classi. Queste sono le prime proposte messe in campo dal Quartiere 1 e presentate ieri mattina, nel foyer del Teatro della Fortuna, dal presidente del Consiglio di Quartiere Andrea Belacchi e dall’assessore Alessio Curzi. Tra i progetti del Quartiere 1, questa volta utilizzando le risorse in conto capitale (che ammontano per tutti i Quartieri a 25 mila euro), anche la realizzazione degli attacchi dell’acqua nei giardini del Pincio e davanti alla Rocca Malatestiana. Attacchi che potranno essere molto utili per chi organizza eventi o manifestazioni per le quali, per l’uso dell’acqua, dovrà sottoscrivere il contratto con Aset e farsi carico dei consumi. Altre risorse saranno riservate alla sistemazione dei giardini Bracci su via XII Settembre. "Tutti i Quartieri avranno tempo – ha spiegato l’assessore Curzi – fino a fine di ottobre per presentare le loro idee al Comune". Poi sarà l’amministrazione comunale che elaborerà i progetti e procederà con gli interventi. I finanziamenti, infatti, rimangono in capo all’amministrazione comunale e non sono previsti trasferimenti di risorse ai Quartieri. I fondi non spesi, non si andranno a sommare a quelli dell’anno successivo, ma saranno persi.

Anna Marchetti