Palcoscenici affollati con il meglio della prosa

di Claudio Salvi Una settimana densa di appuntamenti con il teatro in provincia. Da Pesaro a Macerata Feltria; da Pergola a Urbino; da San Lorenzo in Campo a Cagli, una proposta per tutti i palati firmata da Amat. · PESARO Da oggi e fino a domenica, al Teatro Sperimentale va in scena La vita davanti a sé di Romain Gary con l’interpretazione e la regìa di Silvio Orlando. In scena la storia di Momò, bimbo arabo di dieci anni che vive nel quartiere multietnico di Belleville nella pensione di Madame Rosa, anziana ex prostituta ebrea. Un romanzo che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia. Sabato alle 17.30 allo Sperimentale appuntamento con il protagonista Silvio Orlando per Oltre la Scena, ciclo di incontri di approfondimento su testi e personaggi che hanno ispirato gli artisti. · MACERATA FELTRIA Al Teatro Battelli va in scena questa sera lo spettacolo Rimbambimenti di e con Andrea Cosentino. Una divertente conferenza-spettacolo sul tempo tenuta da un fisico affetto da demenza senile che si trasforma in un concerto-spettacolo in cui il performer dimentica progressivamente la propria parte. Lo spettacolo vede la regìa dello stesso Cosentino con la drammaturgia sonora...