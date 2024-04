Pale eoliche da 200 metri, il parere al Ministero

di Andrea Angelini

Sulla vicenda legata al progetto di sei torri eoliche alte duecento metri che dovrebbero nascere a pochi metri dal confine del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, a ridosso del Poligono militare usato anche per le esercitazioni NATO, la palla ora torna al Ministero. Sono scaduti, infatti, mercoledì i termini per presentare le osservazioni sul progetto denominato “Energia Monte Petralta“, territorialmente con base in terra toscana ma di fatto di grande impatto anche sulla nostra provincia, da cui dista solo poche decine di metri. L’azienda proponente, la norvegese Fred Olsen Renewables Italy srl, vorrebbe impiantare sei generatori eolici da 5 megawatt ciascuno.

Qualora il progetto vedesse la luce avrebbe sicuramente un impatto molto alto sul territorio a ridosso di uno skyline unico come quello dei Sassi Simone e Simoncello. Da valutare anche la vicinanza con un’area sensibile come quella del poligono militare di Carpegna. Dal territorio intanto sono arrivate 23 osservazioni, 4 pareri e 2 richieste di integrazione della documentazione del progetto, questo grazie anche al movimento di opinione generato dal Comitato in difesa del paesaggio del Montefeltro. "Progetti come questo hanno costi ambientali, economici, legati soprattutto a turismo e settore primario, e sociali troppo impattanti. Il lavoro del Comitato che stiamo costituendo – commentano Matteo Mauri ed Emanuele Maffei, tra i promotori – è da un parte quello di informare e rompere il silenzio che c’era intorno a questa vicenda che coinvolge categorie, imprese e cittadini, dall’altra quello di creare un raccordo tra enti, istituzioni e associazioni. In questi giorni ci siamo confrontanti positivamente con tecnici e amministratori, con la Regione Marche ed i primi risultati sono arrivati. Ad oggi tra pareri negativi e osservazioni pervenuti al Ministero si contano circa 30 documenti. Il primo passo era far conoscere questa vicenda, creare spazi di condivisione, adesso si tratta di continuare a seguire con attenzione la procedura. Il nostro paesaggio, che è un patrimonio prezioso sotto tanti punti di vista, non può diventare terreno di speculazioni che sono insostenibili e calate da lontano. Dobbiamo guardare ad un vero sviluppo che non preveda opere che deturpano il territorio".

Il Comitato segnala, inoltre, che la piattaforma che ospita i progetti sul sito del ministero è ancora attiva e permette di inviare pareri e osservazioni sul progetto di parco eolico.