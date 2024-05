Pale eoliche, il caso finisce a Roma

Si chiama "Energia Monte Petralta" ed è un nuovo progetto eolico composto da 6 pale alte 202,5 metri per un totale di 30 megawatt di potenza nominale. Pale eoliche che verrebbero posizionate nel Comune di Sestino (Toscana) ma che interessano anche la provincia di Pesaro -Urbino. Sul tema interviene il deputato Antonio Baldelli di Fratelli d’Italia che ha appena presentato un’interrogazione parlamentare: "Il progetto ‘Energia Monte Petralta’, che riguarderà un’ampia fascia a confine tra le Marche e la Toscana - spiega Baldelli- avrà un impatto notevolissimo su un territorio incontaminato e di rara bellezza. Interesserà la provincia di Arezzo, quella di Pesaro e Urbino e, fra gli altri, i comuni di Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Carpegna, Frontino, Belforte all’Isauro. Si tratterà di 6 pale eoliche dell’altezza di più di 200 metri ma anche di un elettrodotto aereo di oltre 10 chilometri, che correrà lungo i crinali e i territori di alcuni di questi comuni. A ciò si aggiungeranno cavi interrati, stazioni di stoccaggio, strade di servizio e, durante le lavorazioni, numerose aree di cantiere. Tutto questo creerà una ferita insanabile al territorio".

"La stessa Giustizia amministrativa – continua Baldelli- ha avuto modo di sottolineare come spesso, quando si tratta di impianti ad alto impatto, si compia l’errore di aderire ad una "visione totalizzante", che tiene in considerazione solo un aspetto e non riesce a contemperare i diversi interessi in gioco. Una visione che, nelle Marche così come in Toscana, provocherà una modifica irreversibile del territorio, sotto il profilo paesaggistico, naturalistico ma anche storico, culturale e identitario. Per non parlare del danno all’industria più importante per queste terre di confine, quella turistica, che sostiene in maniera rilevante l’economia locale".

"Non siamo mai stati e mai saremo il partito del ’no’ e siamo a favore delle fonti rinnovabili- conclude Baldelli- ma le cose vanno sempre fatte ‘cum grano salis’. Per questo ho presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e a quello della Cultura. Per lo stesso motivo sostengo convintamente la battaglia di quei sindaci e di quelle popolazioni che non condividono il progetto". "Energia Monte Petralta" interessa i comuni di Borgo Pace, Carpegna e Mercatello sul Metauro. A circa due chilometri dall’area del progetto si trovano i centri di San Sisto, Belforte all’Isauro e Torriola; a circa tre il convento di Montefiorentino e i nuclei di Viano e Ca Buchero e a cinque gli abitati di Carpegna, Piandimeleto e Frontino.

Amedeo Pisciolini