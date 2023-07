Paleoclimatologia ai ’raggi x’ Summer School sotto i Torricini

Inizia oggi la Urbino Summer School in Paleoclimatology, un’eccellenza internazionale nata e cresciuta nel territorio urbinate, giunta alla diciottesima edizione. Il corso, che si tiene ogni anno ormai dal 2004, accoglierà fino al 22 luglio una sessantina di giovani ricercatori. "Grazie a circa trenta insegnanti – spiega Simone Galeotti, professore della Carlo Bo e direttore dell’Institute for Climate Change Solutions – abbiamo un rapporto allievi-docenti di 1:2, che ne fa un corso di eccellenza. Siamo ripartiti l’anno scorso dopo due anni di stop, e quest’estate ormai torniamo a pieno ritmo, con giovani provenienti da tanti Paesi del mondo".

Il programma prevede sedici giorni di intense lezioni sulla paleoclimatologia, ovvero lo studio del clima nelle epoche antiche grazie alle tracce lasciate nel terreno, e i cambiamenti climatici, nonché sulle azioni per arginarli.

"La summer school – prosegue Galeotti – è una delle espressioni internazionali dell’Institute for Climate Change Solutions (I4CCS) che dirigo, un centro nato all’interno dell’università e fortemente radicato al nostro territorio ma che, grazie alla rete di contatti che ha, garantisce la docenza dei migliori scienziati nel campo".

L’istituto e la sua summer school sono un’eccellenza e un autentico modello a livello internazionale, pensato per agire anche e soprattutto a livello locale.

"Siamo in costante contatto con la Regione Marche con lo scopo di realizzare progetti volti all’analisi degli impatti del cambiamento climatico e alle politiche di adattamento ad esso. Dopo i disastri degli scorsi mesi, le nostre competenze possono essere quanto mai utili per studiare le soluzioni che la politica può adottare contro le catastrofi. Abbiamo a disposizione una task force di assoluta competenza, sia in seno all’ateneo, sia grazie ai nostri contatti internazionali. Abbiamo esperti di rischio idrogeologico, di dinamica costiera; possiamo intrecciare gli scenari di proiezione futura con la specifica vulnerabilità del nostro territorio. Ormai non ha più senso preoccuparsi solo di ridurre le emissioni di CO2: bisogna capire come adattarsi ai suoi impatti, che dipendono molto dal territorio, sia naturale che antropizzato, e che quindi occorre studiare.

Possiamo fornire soluzioni per l’erosione costiera, per i bacini fluviali e le alluvioni, per il rischio frane. Insomma, anche grazie alla summer school siamo ogni anno più preparati e pronti a metterci a disposizione delle amministrazioni".

Giovanni Volponi