Palestina, la relatrice Onu: "Gratitudine a Pesaro"

Non si è fatta attendere la risposta di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati, dopo il conferimento degli ‘Elevati Meriti’ votato dal consiglio comunale di Pesaro nei giorni scorsi: "Accetto con gratitudine l’onorificenza conferita ringraziando il sindaco Biancani e Comune di Pesaro – ha scritto –. Proprio il Comune di Pesaro può diventare un veicolo di cambiamento concreto, oggi più che mai necessario". A commentare l’arrivo della lettera di Albanese è Camilla Murgia, assessora alle Politiche educative: "Siamo davvero contenti ed emozionati delle parole che la dottoressa ci ha scritto – dice –. Siamo convinti che solo attraverso un’azione di rete e sensibilità sia possibile mettere fine al genocidio in corso in Palestina e alla violenza e alla violazione dei diritti umani in qualsiasi altro luogo nel mondo". E aggiunge: "Attendiamo l’arrivo a Pesaro della dottoressa Albanese che ancora non ha potuto indicare una data precisa della sua visita in città. Nell’attesa, le manderemo i documenti che il Comune ha già votato in Consiglio e in giunta per il sostegno al popolo palestinese negli ultimi due anni: il boicottaggio dei prodotti che sostengono Israele, la richiesta urgente del riconoscimento dello Stato di Palestina, le azioni fatte per accogliere artisti e persone in fuga da Gaza che abbiamo abbracciato a Pesaro nel rispetto dello spirito di accoglienza e inclusione che da sempre contraddistingue la nostra città e che vorremmo condividere con dottoressa Albanese. L’attendiamo a Pesaro per premiarla e ringraziarla del suo lavoro prezioso, se sarà d’accordo, durante un momento aperto alla cittadinanza e alle scuole in particolare".

ali.mu.