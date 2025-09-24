’Palestina libera’, una serata al teatro Sanzio

Domani, Teatro Sanzio ospiterà una serata sulla guerra a Gaza, dal titolo "Palestina libera". Dalle 21, sul palco si susseguiranno diversi momenti, a partire dalla presentazione ufficiale del video "Nera Aurora", nuova canzone del gruppo Canebianco: la clip del brano è stata girata con il contributo diretto di Samah e Yasser, profughi palestinesi, e la testimonianza di Suwar dal campo profughi in Palestina. Poi ci saranno interventi di ospiti che seguono l’emergenza in corso, a partire dal collegamento con Benedetta Scuderi, europarlamentare di Allenza Verdi e Sinistra, attualmente imbarcata sulla Global Sumud Flotilla, la flotta di piccole imbarcazioni che si sta dirigendo a Gaza per portare aiuti umanitari. Dopo toccherà ad Ammar Hamadneh, presidente del Centro culturale palestinese delle Marche, Sumud, istituito a inizio settembre, all’artista palestinese Nidaa Badwan, da anni residente nelle Marche, e al deputato di Avs Angelo Bonelli, segretario di Europa Verde. All’evento saranno presenti anche i due candidati di Avs alle elezioni regionali, Gianluca Carrabs e Sabrina Santelli. L’iniziativa è a ingresso libero, durante la serata ci saranno anche esibizioni musicali dei Canebianco, con Max Casoli e Gianluca Del Prete.

n. p.