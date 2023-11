Palestra di via Montessori: nuovo impianto di ventilazione

Negli ultimissimi giorni è stato attivato un impianto di ventilazione meccanica controllata all’interno della palestra comunale di via Montessori a San Lorenzo in Campo (in foto). L’investimento, grazie ad un fondo statale, è stato di 20mila euro. "Si tratta di un intervento davvero molto importante – sottolinea il sindaco Davide Delllonti –, finalizzato a ridurre il cosiddetto ‘inquinamento indoor’, in virtù di una capacità di ricambio d’aria di circa 3.800 metri cubi all’ora. Si avrà un ambiente più gradevole e sano, sia in inverno che in estate".

Il primo cittadino aggiunge: "La ventilazione meccanica controllata è tanto più necessaria quanto più sono affollati gli ambienti: l’immissione di aria esterna con la ventilazione meccanica migliora, infatti, la qualità e la salubrità dell’ambiente interno. E poi, consente di risparmiare energia, in quanto i dispositivi sono dotati di ‘recupero di calore’ ad altissimo rendimento; senza considerare che si tratta di un impianto estremamente silenzioso. In conclusione – termina Dellonti – siamo di fronte a un investimento significativo per la vivibilità della struttura e per il benessere dei suoi fruitori: gli alunni dei plessi scolastici e gli iscritti alle associazioni sportive".

s.fr.