Palestra e mensa al freddo Malvoni tuona

"I ragazzi della scuola primaria di Orciano non possono svolgere attività motoria e consumare il pasto in mensa, in quanto la palestra (che nella sua parte superiore ospita la mensa, ndr) ha la caldaia guasta dal 20 gennaio". Lo evidenzia la consigliera del gruppo di minoranza ‘Condividiamo’ Cinzia Malvoni, che sollecita la giunta a trovare una rapida soluzione. "Il 31 gennaio – aggiunge l’esponente di opposizione - si è tenuto il consiglio di interclasse straordinario tra rappresentanti di classe della primaria, la dirigenza scolastica e l’assessore alla pubblica istruzione, proprio per capire quali fossero le tempistiche per la riparazione o la sostituzione della caldaia. E durante la riunione, abbiamo avuto la notizia dall’assessore Sbrozzi che la caldaia è da cambiare, e ci vorranno circa 10mila euro e che in questo momento l’amministrazione si trova in esercizio provvisorio e fino a quando non si approverà il bilancio di previsione, cioè a fine marzo, non si potranno fare impegni di spesa".

Malvoni prosegue: "Le soluzioni inizialmente proposte dall’amministrazione sono state di portare i bambini a fare attività fisica nella scuola secondaria di via Montepalazzino o nella palestra di via Pieve Canneti, ma non possono essere attivate, sia per gli orari dei docenti, sia per quelli di spostamento dei pulmini. Come delegata della rappresentante della classe terza della primaria, ho partecipato alla riunione, facendo presente che ci possono essere altre modalità per risolvere il problema, vista l’urgenza della situazione. Non è assolutamente normale che non si riesca a sostituire una caldaia in pieno inverno e che i bambini debbano fare ‘attività motorie in posizione statica in classe’. Praticamente, gli alunni stanno tutto il tempo in classe, sia per fare lezione, sia per l’attività motoria, sia per consumare il pasto. Non ci sembra assolutamente corretto un comportamento così da parte dell’amministrazione, visto e considerato che proprio questa amministrazione ha utilizzato la procedura della ‘somma urgenza’ in occasioni molto meno urgenti".

s.fr.