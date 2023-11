Palestra inagibile a tempo indefinito. Servono interventi da 400mila euro

E’ ancora chiusa e nella migliore delle ipotesi lo rimarrà per alcune settimane, ma i tempi potrebbero allungarsi di parecchio, la palestra di San Costanzo, off limits dal 22 novembre a causa di copiose infiltrazioni d’acqua dal tetto. E la notizia ancora più brutta è che una struttura inaugurata nel 2008 avrà bisogno di un intervento tampone di 55mila euro e di un altro, risolutivo, di ben 330mila. Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale Fabrizio Carbonari ha dichiarato la palestra inagibile fino all’esecuzione delle ‘opere tampone’ già finanziate dal Comune, che come detto ammontano a 55mila euro.

Il problema, però, è che questi lavori, consistenti nel posizionamento di una guaina isolante sulla copertura e fattibili in una quindicina di giorni, non possono essere eseguiti finché non sarà stata effettuata una verifica da parte di un consulente tecnico nominato dal tribunale. Sulla vicenda, infatti, dopo aver commissionato una perizia tecnica "il cui esito - evidenzia il sindaco Filippo Sorcinelli - ha accertato difetti della progettazione e dell’opera realizzata", il Comune ha agito in sede giudiziaria "nei confronti della ditta realizzatrice dell’impianto, del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore, chiedendo un accertamento tecnico preventivo", che prevede un sopralluogo del Ctu insieme ai consulenti delle parti. E fino a che questo accertamento non sarà fatto (il giudice potrebbe autorizzarlo in settimana, durante un’udienza a cui parteciperà Sorcinelli) le opere, ancorché provvisorie, non possono essere iniziate.

"L’obiettivo dell’amministrazione - aggiunge il sindaco - è garantire la sicurezza degli utenti e intervenire in modo risolutivo, ritenendo allo stesso tempo doveroso accertare eventuali responsabilità nella progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori, prima di stanziare ulteriori fondi, oltre a quelli per l’opera tampone, per procedere al rifacimento completo della copertura, stimato in circa 330mila euro, e che al momento risulta l’unica strada per la risoluzione definitiva del problema". Trattandosi del solo impianto sportivo coperto presente nel suo territorio, il Comune di San Costanzo, insieme alla dirigenza scolastica, ha avviato contatti con i comuni limitrofi di Mondolfo e Terre Roveresche per individuare palestre alternative per gli alunni delle scuole e altrettanto stanno facendo le associazioni sportive per le loro attività.

