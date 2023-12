Palestra inagibile, l’opposizione: "No a interventi-rattoppo"

Continua a far discutere, a San Costanzo, la questione del palazzetto dello sport ‘Martina Pangetti’ (l’unica struttura sportiva al chiuso del paese, usata sia dalle scuole che dalle associazioni del territorio) dichiarata inagibile a seguito delle infiltrazioni d’acqua del 22 novembre. Il capogruppo di minoranza Domenico Carbone mette sotto accusa l’idea di un intervento ‘tampone’ da 55mila euro prospettato dal sindaco e critica l’amministrazione per non aver neppure partecipato al bando della Regione per gli impianti sportivi.

"La vicenda della palestra ha raggiunto il grottesco – attacca Carbone -. L’amministrazione Sorcinelli e quella da cui è nata, sembrano solo aver perso tempo. Il palazzetto è un pozzo senza fondo e ci chiediamo se siano legittimi gli impegni di spesa per intervenire sulla copertura, ad esempio i 30mila euro usati nel 2016, oppure quelli, di 15mila, per rifare la pavimentazione. Apprendiamo, ora, dalla stampa di un intervento tampone dell’entità di 55mila euro programmato ma non ancora effettuato per una pendenza giudiziaria, e poi di un lavoro definitivo di oltre 300mila. Ebbene, è molto meglio che il Comune intervenga una volta sola, sistemando la situazione in modo risolutivo, perché i soldi dei cittadini vanno usati in modo oculato". Carbone conclude: "Fa male vedere come pochi giorni fa sia stata pubblicata una graduatoria della Regione per la riqualificazione e ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici e San Costanzo non c’è, a differenza di Cartoceto, Fano e Mondavio, che prenderanno cifre vicine ai 100mila euro. Un bando scaduto a dicembre 2022 a cui il nostro Comune non ha neppure partecipato".

