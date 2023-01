"Palestra, infiltrazioni riparate appena il meteo lo consentirà"

Botta e risposta sulle infiltrazioni d’acqua alla palestra comunale verificatesi nei giorni scorsi. Dopo l’attacco dei consiglieri di minoranza Domenico Carbone, Ermenegildo Bevilacqua e Nicoletta Carboni, che hanno criticato l’amministrazione per aver destinato ad altro impiego uno stanziamento di 80mila euro del 2021 che doveva servire per sistemare il tetto della struttura, arriva la replica del gruppo di maggioranza.

Il quale evidenzia: "Carbone, Bevilacqua e Carboni, quando nel febbraio del 2021 proponemmo l’approvazione della delibera che stanziava 80mila euro per il rifacimento del manto impermeabile della palestra si sono astenuti; mentre hanno votato favorevolmente all’atto consiliare numero 39 del 29 giungo 2021, sempre proposto dalla maggioranza, che destinava quegli stessi 80mila euro alla messa in sicurezza delle strade comunali".

"Una proposta, quest’ultima, scaturita da un confronto interno al nostro gruppo ‘Uniti per San Costanzo’ – prosegue la nota - nel quale è emerso che la palestra era già stata interessata da lavori di sistemazione della copertura in passato, l’ultimo dei quali nel 2016, e dalla considerazione che prima di procedere con un nuovo intervento era opportuno verificare se la ditta che aveva eseguito i lavori poteva e doveva intervenire in garanzia, e indagare a fondo sulle cause di tali problematiche. Per questo motivo, l’ufficio tecnico ha incaricato recentemente un esperto in materia al fine di verificare le cause e gli interventi risolutivi".

"La decisione di non procedere immediatamente con l’intervento di rifacimento del manto impermeabile della palestra è stata presa per garantire la massima trasparenza e l’oculato utilizzo del denaro pubblico. Appena il meteo lo permetterà la ditta esecutrice dell’intervento del 2016 provvederà a tamponare le infiltrazioni".

s.fr.