Palestra, lavori avanti tutta. Riapertura per fine estate

Sono in fase avanzata i lavori per la riqualificazione funzionale, energetica e sismica della palestra ‘Ciancamerla’ di Calcinelli e se non sorgeranno imprevisti la struttura sportiva tornerà a disposizione di associazioni e scuole entro la fine dell’estate. Negli ultimi giorni il sindaco di Colli al Metauro, Pietro Briganti, che si occupa direttamente di opere pubbliche e urbanistica, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere, verificando il progredire dei lavori in linea con il cronoprogramma.

"Siamo contenti che tutto stia procedendo come previsto – conferma – e ci auspichiamo che la ditta alla quale è stato affidato l’appalto di ristrutturazione prosegua con serietà e celerità nel portare a conclusione l’opera. Al termine delle procedure di collaudo, che saranno esperite in tempo utile per consentire l’utilizzo della struttura già dall’inizio del prossimo anno scolastico – aggiunge il primo cittadino - riconsegneremo una palestra sicura, bella ed efficiente a famiglie, studenti e società sportive. Inoltre, va evidenziato che i lavori in fase di realizzazione consentiranno anche alle persone con disabilità di accedervi più agevolmente".

Briganti entra nel dettaglio delle opere: "La palestra è interessata da un importantissimo intervento di adeguamento sismico, energetico e funzionale da cui scaturirà un edificio in classe 4, vale a dire di ‘struttura strategica’, unico per le sue specificità all’interno del Comune di Colli al Metauro e in grado di accogliere la comunità in caso di eventi calamitosi".

Le strutture in classe d’uso 4, infatti, sono quelle che in virtù dei loro standard di sicurezza, in primis dal punto di vista sismico, rientrano tra le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Sui costi il sindaco precisa: "Si tratta di un progetto di importo complessivo di un milione e 775mila euro, per il quale il nostro Comune si è aggiudicato un contributo ministeriale a fondo perduto di 700mila euro grazie al ‘Bando Sport e Periferie’, nonché un ulteriore finanziamento, di circa 125mila euro, anch’esso a fondo perduto, da parte del Gse (Gestore dei servizi energetici) per l’efficientamento energetico dell’edificio, che riceveremo alla conclusione dei lavori. A tali somme si sono aggiunti 900mila euro di fondi provenienti dal bilancio comunale".

