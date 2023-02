Palestra nuova: al gelo e niente acqua calda

di Anna Marchetti

Senza riscaldamento e acqua calda la nuova palestra adiacente alla scuola elementare di Carrara-Cuccurano, inaugurata poco più di un anno fa. "Centinaia di bambini (la mattina la palestra è utilizzata per le attività scolastiche, il pomeriggio per quelle extra) sono costretti al freddo – denunciano i consiglieri leghisti, Luca Serfilippi, Marianna Magrini, Gianluca Ilari e Luigi Scopelliti – a causa del malfunzionamento dell’impianto termico: da mesi sono costretti a fare sport senza riscaldamento".

Agli alunni della scuola si aggiungono i circa 200 giovani atleti, tra judo, volley, basket e ginnastica, che nell’arco della settimana frequentano la struttura nelle ore pomeridiane, costretti anche loro a fare i conti con il freddo.

Il guasto sembra riguardare la caldaia che gode di due anni di garanzia. "Siamo in questa situazione da una decina di giorni – fa presente Enrico Nicolelli, presidente della società Olimpia ginnastica che ha in gestione la struttura dal primo febbraio– Abbiamo subito avvisato il Comune e segnalato il guasto al numero verde preposto. Speriamo che i tecnici intervengano al più presto.

La palestra è ben isolata e fino alla scorsa settimana i frequentatori non si sono accorti della mancanza del riscaldamento, adesso la situazione è cambiata".

Con il calo delle temperature esterne il freddo si percepisce anche all’interno della struttura sportiva a cui, per alcuni giorni, si è aggiunto il disagio di non poter fare le docce perché non c’era l’acqua calda.

"Per fortuna quel problema – fa notare Nicolelli – segnalato da alcuni giocatrici, è stato risolto".

Sembra che l’impianto destinato a riscaldare spogliatoi, atrio e scuola sia diverso da quello che deve assicurare il calore alla palestra che ancora non funziona. "Neanche con l’arrivo dell’inverno e il conseguente calo delle temperature – commentano i consiglieri leghisti – la giunta è stata capace di rimediare al problema: cosa sta aspettando visto che è compito delle amministrazioni comunali garantire il perfetto funzionamento delle scuole.

Ancora una volta, a Fano si dovrà intervenire in emergenza dopo che tanti bambini e bambine, da mesi, sono costretti fare sport senza riscaldamento".

Alcune mamme lamentano che la palestra è al freddo da dicembre tanto che i consiglieri leghisti, per fare chiarezza, hanno deciso di presentare una interrogazione.

"Ci facciamo interpreti della giusta preoccupazione delle famiglie e – scrivono – vogliamo sapere perché il sindaco non sia intervenuto tempestivamente e quando intenda porre rimedio per risolvere il disagio causato. L’atteggiamento di totale assenza di attenzione, interesse ed operatività tenuto finora dalla giunta Seri è ingiustificabile". Per i leghisti non si possono lasciare "i bambini al freddo in pieno inverno, in una palestra inaugurata pochi mesi fa. Il Comune rimane come sempre immobile nonostante il problema del riscaldamento fosse noto da tempo. Una totale assenza di attenzione, interesse ed operatività che lascia senza parole e un atteggiamento ingiustificabile".