Palestra-piscina in vendita e un pezzo dell’ex carcere

Il consiglio provinciale approva il Dup (Documento unico di programmazione) 2024-2026 con il voto contrario dell’opposizione. "Nel piano delle alienazioni si inseriscono la palestra-piscina di Sassocorvaro, che sarà venduto con trattativa diretta al Comune. Oltre al fabbricato ex chiesa di Santa Maria degli Angeli, parte dell’ex carcere minorile in comproprietà con il Comune di Pesaro, oggetto di prossimo bando pubblico di vendita", ha spiegato il direttore generale Marco Domenicucci. "Da segnalare l’inserimento del finanziamento di un milione e 750mila euro derivante dal Gse che completa il progetto per la demolizione e ricostruzione del Nolfi ex Carducci. Portando complessivamente l’importo dell’operazione a 15 milioni di euro".

Via libera al bilancio consolidato 2022 (maggioranza a favore, contraria l’opposizione), che aggrega i risultati della Provincia con quelli delle società partecipate: "Migliorata la situazione complessiva rispetto al rendiconto della Provincia, che era già in avanzo. Integrato anche il programma biennale degli acquisti di beni e servizi in funzione dei progetti finanziati dal Pnrr nelle scuole del territorio, che complessivamente ammontano a 62 milioni e 700mila euro.