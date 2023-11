Palestra, scuola e Casa Archilei. Completata la riqualificazione

Completata la riqualificazione energetica in 5 edifici pubblici: palestra Zattoni, scuola media Gandiglio, scuola media Nuti, scuola materna Trottola e Casa Archilei. I lavori per un importo di 800mila euro si sono poututi eseguire grazie al bando emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

"Perseguiamo l’obiettivo – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori – di fornire alle ragazze e ai ragazzi scuole e strutture moderne e accoglienti. Questo va nella direzione della riduzione dei costi, sia per l’amministrazione sia per le società e le associazioni che collaborano all’interno delle strutture, con un conseguente miglioramento della qualità degli spazi".

"Nello specifico – fanno sapere dal Comune – alla palestra Zattoni sono stati sostituti gli infissi ed è stato predisposto il nuovo impianto fotovoltaico che potrà garantire la piena autosufficienza energetica insieme ad una nuova pompa di calore. Alla Gandiglio e alla Nuti sono state sostituite le caldaie a gas e sono stati predisposti tutti i corpi illuminanti con modelli led di ultima generazione per una migliore illuminazione delle aule. La scuola materna Trottola è stata interessata dalla sostituzione degli infissi con materiali in Pvc ed è stata installata una nuova pompa di calore. A Casa Archilei, invece, è stato installato l’impianto fotovoltaico e attivata la nuova pompa di calore. Inoltre, a breve, saranno ultimati i lavori per quanto riguarda i nuovi infissi. A parte quest’ultimo di Casa Archilei, sono già stati fatti i collaudi in tutti gli edifici". "In questi anni siamo riusciti ad ottenere risultati importanti - evidenzia l’assessora all’Ambiente Cora Fattori -. Risultati che non arrivano per caso, ma a seguito di una strategia ben definita. Un percorso caratterizzato dalla nomina dell’Energy Manager, insieme ad Aset e dalla costituzione dell’Ufficio energia. Questa scelta lungimirante ci sta portando risultati economici davvero rilevanti: dai 78 mila euro per il miglioramento energetico di Poderino, passando ai quasi 800 mila euro per la riqualificazione di questi 5 edifici scolastici, fino al bando di 80 mila euro per il circolo tennis di cui stiamo aspettando il risultato. Senza dimenticare gli 80 mila euro per il relamping delle scuole, i 43 mila euro della Rocca Malatestiana e i lavori che hanno riguardato il Teatro della Fortuna da 200 mila euro. Siamo in attesa di ulteriori risposte dal Gse che potrebbero aumentare ulteriormente questi importanti numeri".

an. mar.