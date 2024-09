Palestre, eppur si muovono. Brancati e via Togliatti: "pronte entro il 2025"

"Prima di fornire date di fine cantieri cerco di essere prudente. Possono sempre insorgere complicazioni, ma nessuna delle due palestre, Brancati e via Togliatti, è ferma". Così l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Pesaro, Riccardo Pozzi, replica alle critiche ricevute dall’opposizione sullo stato dei lavori delle due strutture in costruzione, una in via Lamarmora accanto alla scuola media, l’altra di fronte alla piscina che dovrebbe diventare, in futuro, Casa Vuelle.

"Partiamo dalla Brancati. Se ci fosse stato uno stop al cantiere l’avrei saputo - puntualizza Pozzi -. In ogni caso stamattina (ieri - ndr) mi sono recato sul posto e c’erano gli operai che stavano lavorando, lo hanno fatto anche nei giorni vicini a Ferragosto. Ora sono concentrati nelle gettate di calcestruzzo per gli spogliatoi. I tempi si sono dilatati per un avvicendamento, per motivi di salute, delle figure tecniche che hanno seguito il cantiere. Ma ho già assicurato al dirigente scolastico della Brancati che nei primi mesi del 2025 consegneremo la nuova struttura. Fino ad allora i ragazzi utilizzeranno le palestre che usavano prima".

Per quanto riguarda invece la palestra di via Togliatti "i lavori stanno andando avanti bene, come da cronoprogramma fra Comune e ditta: dopo il basamento ora stanno installando gli elementi verticali" spiega l’assessore. In questa palestra, i cui costi sono coperti dai finanziamenti del Pnnr sport ottenuti tramite la Fip per creare un centro federale di pallacanestro, oltre al campo di gioco troveranno posto "una palestra per la preparazione atletica, spogliatoi, servizi igienici per le squadre e per gli arbitri, uffici e una sala riunioni polifunzionale. Conclusione? Entro l’estate del 2025". Pozzi ci tiene poi ad aggiungere che "Pesaro è l’unico Comune che è riuscito ad ottenere tre finanziamenti sportivi con il Pnnr: la riqualificazione del campo da baseball ormai vicina, l’impianto per la ciclo-rotellistica della Torraccia, e la palestra di via Togliatti appunto".

Ma il piano superiore, e anche quello inferiore, della piscina sono ancora allo stato grezzo, perché i fondi che il Comune aveva ’promesso’ sono stati ritirati dopo il finanziamento di 4 milioni ottenuti grazie al progetto del centro federale, che però sorge accanto: "Ci confronteremo con la nuova giunta e col nuovo sindaco - assicura Pozzi -. E’ stato fissato un sopralluogo e poi vedremo come muoverci".

Elisabetta Ferri