Pesaro, 14 maggio 2020 - Il ministro allo sport Spadafora lo ha detto ieri per la prima volta: "Le palestre riaprono il 25 maggio". "Sì, ma rimane il fatto che noi siamo gli ultimi degli ultimi, nessuno fino a ieri si è occupato di noi".

I gestori delle palestre e i loro dipendenti sono preoccupati per il futuro del fitness: "Che non va equiparato alla pratica agonistica e pertanto deve avere parametri diversi", sottolinea Glauco Tesei, uno dei soci dello Smash, uno dei centri più grandi a Pesaro: contiene palestra, campi da beach tennis, da paddle e una parete per l’arrampicata. "Se le misure di cui si parla ufficiosamente, 7 metri quadrati per ogni cliente, saranno confermate siamo nei guai – spiega Tesei -: nelle nostre sale entrerà un terzo delle persone rispetto a prima, mentre i costi salgono. Abbiamo comprato una macchina per sanificare spendendo 1.500 euro, ma questo è nulla: il liquido con cui funziona costa 100 euro al litro, mentre 5 litri di gel igienizzante li vendono a 50 euro. Avete presente quanto ne servirà ogni giorno? Oltre all’affitto, 4.000 euro al mese. Abbiamo bisogno di una mano dallo Stato, un finanziamento a fondo perduto. Nel frattempo nessuno dei nostri istruttori ha ancora ricevuto i 600 euro di contributo, siamo a terra".

In linea con lui c’è Luca Fontana dell’Activa Kombat: "Nei due corsi serali, fra le 18,30 e le 20,30 nella mia palestra entravano complessivamente 60 persone; con le nuove misure, se confermate, ne potrò ospitare al massimo 20. E poi nella sala pesi come faccio a distanziare i clienti di 7 metri l’uno dall’altro o imporre l’uso dei guanti, che si rompono appena alzano un bilanciere? Se i presupposti sono questi, qui non riapre nessuno. Nemmeno posso lavorare all’aperto, per ora, nemmeno individualmente e mantenendo la distanza di sicurezza. Però si può tornare dal parrucchiere. Io non capisco. Ma chi scrive questi protocolli ha mai fatto attività motoria?".

L’Athletic Club è un posto storico della città, avrebbe anche tanti spazi esterni per riaprire subito " con tutte le cautele del caso, ma finora non ci è permesso - spiega Sandro Maggiotto -. E nemmeno c’è una data per noi, chi dice il 25 maggio, chi il 1° giugno. I nostri istruttori, che sono tutti liberi professionisti, non hanno percepito un euro in questo periodo, è una situazione grave, qualcuno ci pensa a questa categoria? Abbiamo creato una chat di tutte le palestre di Pesaro, ci confrontiamo ogni giorno, c’è un grandissimo disagio e forse non siamo mai stati così uniti e solidali".

"Le più svantaggiate saranno le palestre grandi, che avevano gruppi numerosi, come noi – conferma Vittoria Bui della Family Fitness Center -. Io ho una ditta individuale, non un’Asd e quindi sei insegnanti in cassa integrazione: a settembre, se va così, dovrò fare tutto da sola con gruppi ridotti perché non ci sto con le spese. Ho anche un giardino, intanto potrei fare corsi all’aperto, la gente mi tempesta di chiamate, hanno necessità di fare movimento".