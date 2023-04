Pesaro, al porto dopo i paletti spuntano nuovi cartelli: dilaga l’ironia social

Pesaro 27 aprile 2023 - Il molo di Levante del porto di Pesaro è diventato una specie di parco divertimenti dopo che sono stati piantati dei paletti bianco-rossi con tanto di catenella per evitare che qualcuno possa cadere in acqua. Il nuovo panorama... salvagente ha dato il via alla fantasia dei burloni che si divertono sui social anche attraverso fotomontaggi.

Ma altre volte la realtà supera la fantasia come si può notare dalla segnaletica appena posizionata: un cartello che avvisa, superato il locale Moloco e camminando verso la fine del molo, che le auto devono fare attenzione perché possono finire nel canale con tanto di raffigurazione di un'auto che vola in acqua. Con un particolare: una volta parcheggiato l'auto negli spazi che vanno da davanti alla sede del circolo canottieri fino alla rotatoria, si accede al bar ed anche al molo solamente a piedi perché c'è una sbarra all'ingresso che impedisce l'accesso ad auto e camioncini.

Ad un consigliere comunale che chiedeva lumi ad uno degli operai che sta lavorando è stato risposto: "Io non so nulla sulla segnaletica perché questo mi hanno detto di fare ed io faccio”. Qualche altro invece si è soffermato su una canna da pesca che è stata appoggiata su una catenella. “Dicono che non servono, invece non è vero. I pescatori per diletto apprezzano”.