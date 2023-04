Paletti al porto di Pesaro, il Comune insiste: toglierli. Lunedì la riunione verità

Pesaro, 22 aprile 2023 – Il mandato del sindaco, lanciato ieri attraverso il ‘Carlino’, era chiaro: "Togliere quei paletti dal molo di levante". E così è stato perché lo staff del sindaco ha portato ieri mattina le volontà del primo cittadino ad una riunione a cui ha partecipato la comandante della Capitaneria di Porto Claudia Di Lucca, ed il suo vice Andrea Palma. In collegamento anche l’autorità portuale di Ancona.

Ma a fronte di questa richiesta anche ieri mattina è proseguita l’installazione dei paletti per altri cento metri di banchina e sono già state posizionate le catenelle tra un paletto e l’altro. "Noi abbiamo espresso la nostra volontà e cioè che quei paletti vanno rimossi – dice un dirigente del Comune – perché fuori luogo e inadatti per quel luogo, uno dei più frequentati della città. Comunque ci sarà un secondo incontro che è stato fissato per lunedì mattina sempre presente la Capitaneria ed a cui parteciperà anche il presidente dell’Autorità portuale del Medio Adriatico Vincenzo Garofalo, cioè l’ente che ha dato il via a questi lavori. "E poi non si capisce a fondo la ragione della sicurezza – continua un rappresentante del Comune – anche perché basta sollevare la catenella, oppure scavalcarla per finire in acqua".

E sulla questione sicurezza, alcuni professionisti della città, hanno fatto ieri notare che il problema potrebbe essere invece di ordine opposto: e cioè che questi paletti potrebbero addirittura essere di ostacolo nel caso ci fosse bisogno di un soccorso lungo il canale. In linea con l’amministrazione comunale anche il consigliere regionale Andrea Biancani che è tornato sull’argomento "perché ritengo che la soluzione non è quella di mettere paletti più belli o meno impattanti, ma che vengano rimossi senza metterne altri... perché non sono previsti da nessuna norma e andrebbero allora messi lungo tutte le darsene dell’area portuale. A Pesaro serve il dragaggio e non i paletti".

Nel dibattito che si è aperto, soprattutto sui social, c’è chi grida allo scandalo, chi non capisce ma c’è anche chi ride "perché comunque vada ci penserà il tempo ad eliminarli – commentava un pescatore –: fra qualche mese saranno completamente arrugginiti e corrosi e si dovrà eliminarli. Solo soldi buttati via così come fu con l’impianto di illuminazione rivolto verso Bora che venne spazzato via dal vento, con lampade rubate nella notte e con un danno consistente per le casse della pubblica amministrazione". Un argomento, paletti sì, paletti no, dove non esiste colore politico. Daniele Malandrino capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale dice: "Sono una cosa orribile e secondo me vanno rimossi. Se c’è un problema di sicurezza, si trovino altre soluzioni".

