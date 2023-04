Pesaro, spuntano i paletti al porto: scatta la protesta

Pesaro, 20 aprile 2023 – Stanno scatenando una protesta, sui social e non solo, i paletti che vengono montati in questi giorni sul bordo del molo di levante, per evitare cadute di pedoni o simili. Chi protesta, evidenzia in genere che il panorama e l’estetica del molo, in questo modo, vengono danneggiati.

E’ il caso, per esempio, del consigliere regionale pd, Andrea Biancani, che scrive: "Il porto di Pesaro, in particolare il molo di Levante, è tra i posti più amati dai pesaresi e dai turisti. Da quando è stato riqualificato non mi risultano incidenti particolari, cittadini distratti che sono scivolati in mare o persone attratte da una voglia irrefrenabile di farsi un tuffo lungo il molo. Eppure, probabilmente in nome della solita frase, "per motivi di sicurezza", vengono fatte scelte che rovinano e dequalificano un'area così apprezzata da tutti.

Inoltre vorrebbe dire che quella darsena, come tutte le altre presenti al porto, non sarebbero a norma da sempre. Ogni tanto qualcuno si alza e si inventa qualcosa di cui non si sente la necessità. A mio avviso vanno subito rimossi, contrastano con la bellezza di quel posto.

Per chi non l'avesse capito non condivido i nuovi pali con le probabili future catenelle installati lungo il porto di pesaro. Forse se c'è un problema al porto di Pesaro, di pericolosità e sicurezza da risolvere, sono le corse di auto e moto lungo la strada tra i due porti. I cartelli sono stati messi ma se ogni tanto ci fosse una pattuglia della capitaneria non sarebbe male. Al porto di Pesaro serve il dragaggio, non i paletti. L'area non è di competenza del Comune».