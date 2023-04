Porto di Pesaro, il sindaco ‘dribbla’ i paletti. "Striscia in rilievo per gli ipovedenti"

Pesaro, 25 aprile 2023 – Prima il ‘Piadamarina’ rimosso dal molo di Levante, quindi la ‘guerra’ sull’ex consorzio agrario, ora anche la questione dei paletti che contrassegnano centinaia di metri del bordo del molo sempre di Levante. E ieri mattina su questa vicenda c’è stato un incontro telefonico tra il sindaco Matteo Ricci, il presidente dell’autorità portuale di Ancona, Vincenzo Garofalo, e quindi la comandante della capitaneria Claudia Di Lucca. Il sindaco non ha indietreggiato di un passo dalle sue posizioni: "Ho detto che non esiste nessun problema di sicurezza e che quindi non c’è bisogno di nulla, quei paletti non servono a niente e vanno solamente ad imbruttire uno spazio frequentato da turisti ed anche dai pesaresi. Sono ormai anni che parliamo di Portobello per cui quello che è stato fatto non va bene. Nel caso si pongano dei problemi con gli ipovedenti si realizzerà al posto dei paletti un percorso come quello che c’è anche in stazione e da tante altre parti con una superficie dotata di rilievi che possono essere percepiti sotto i piedi per gli ipovedenti".

Ma il porto è competenza del Demanio. Sicuro che tolgano tutto?

"Noi abbiamo indicato delle strade alternative ma non credo che per una cosa così piccola si possano deteriorare i rapporti tra enti pubblici".

Ma a chi è venuta l’idea dei paletti?

"Pare che sia dell’ex comandante della capitaneria Barbara Magro".

In totale appoggio alle posizioni del sindaco anche il consigliere regionale del Pd Andrea Biancani che aggiunge: "Condivido la posizione del sindaco che anche ieri mattina ha ribadito di togliere tutto. L’idea presa in considerazione è quella di togliere i paletti e creare un percorso per le persone non vedenti (un caso anni fa a Gabicce, ndr) che se non accompagnate potrebbero avere dei problemi. Anch’io non mi muovo dalle mie posizioni: i problemi del porto sono le corse lungo strada Tra i Due Porti e soprattutto il dragaggio".

E su questo punto e cioè il dragaggio ci sarà una ulteriore riunione la prossima settimana in Ancona tra l’amministrazione e il presidente dell’autorità portuale Garofalo. "Sì, ci incontreremo per discutere anche di altre problematiche che riguardano il nostro porto – aggiunge il sindaco Ricci –. Si parlerà anche del piano regolatore dello scalo, quindi del problema del dragaggio ed anche della realizzazione della cassa di colmata per mettereci i fanghi dei dragaggi". Tutte questioni rimaste sul tappeto anche perché sono anni che non si fanno lavori nel bacino a fronte della riscossione della tasse demaniali. Fronte del porto che si riaccende attraverso una ‘miccia estetica’ e cioè i paletti biancorossi posizionati lungo il molo di Levante.

m.g.