Pesaro, Palio dei Bracieri, Villa Fastiggi vince per la seconda volta

Pesaro, 30 luglio 2023 - I I biancorossi alzano il ciocco al cielo. È Villa Fastiggi a vincere, per il secondo anno consecutivo, l’undicesima edizione del Palio dei Bracieri, scavalcando le altre 15 contrade concorrenti. Secondo posto, invece, per Tombaccia che da tutto fino all’ultimo metro, ma non è abbastanza per superare l’avversario, avanti con notevole distacco. Nel gradino più basso del podio Pantano e a seguire Santa Maria dell’Arzilla.

Andrea Magi , Giacomo Dori, Filippo Serafini, Lorenzo Nicolini, Marco Rulli, Kevin Baruffi, Francesco Fabbri, Daniel Fratti, Francesco Nicolini, Baldassari Federico e Giovanni Fabbri sono gli undici corridori eroi di questo palio 2023 che, con grande gioco di squadra, sono riusciti a posare prima di tutti il braciere da 20 chili nel fossato della Rocca, dopo i famigerati e massacranti quattro giri da 1.200 metri, in un terreno tutt’altro che facile come quello di Rocca Costanza.

Urla, braccia al cielo e grande commozione per i tifosi scesi fianco a fianco dei propri corridori, che manterranno per un altro anno il primato di contrada più veloce.

«Dedichiamo questa vittoria ai tanti ragazzi che quest’anno non sono potuti scendere nel fossato con noi – per cause di sicurezza sono, infatti, stati esclusi dalla fossa circa 600 contradaioli -, è solo grazie a loro se oggi possiamo esultare un’altra volta – dice commosso Andrea Cambrini, capo contrada di Villa Fastiggi -. Sono ancora incredulo, il ciocco anche quest’anno rimane a casa nostra, al circolo Arci".

La finale si è svolta al termine di una fase eliminatoria che ha visto sfidarsi le 16 contrade, e dove al termine della prima batteria è arrivata al traguardo sempre lei: la vincitrice 2023, Villa Fastiggi. Ma la temperatura s’infuoca durante il secondo girone che ha visto sfidarsi in un testa a testa la contrada di Santa Maria dell’Arzilla e Vismara, quest’ultima verrà poi penalizzata dai giudici di gara per un’ipotetica falsa partenza decretando così la contrada avversaria come seconda finalista. Tra gli applausi del pubblico e di tutti i contradaioli, Vismara lascia il fossato come presa di posizione contro la decisione ‘ingiusta’ dei giudici: "Ci sono state grosse irregolarità da parte dei corridori dell’Arzilla – dice Pino, capo contrada di Vismara -. Tutte le contrade ci hanno sostenuto nel fossato, simbolo di una decisione indegna. A quel punto sarebbe stato giusto squalificare entrambe e non lasciare tutto così com’era. I giudici, poco reattivi, ci hanno penalizzato". Ma la gara continua, e con largo scarto vince il secondo girone la contrada della Tombaccia, seguita dalla quarta finalista Pantano dopo un recupero straordinario. Una super finale che però non ha lasciato scampo agli avversari. Villa Fastiggi sbaraglia la concorrenza e si conquista l’undicesima edizione. Ora, occhi rivolti già verso il 2024 che si prepara ad emozionanti sfide tra quartieri.