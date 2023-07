"Palio dei Bracieri, ci siamo" Pozzo a tutto gas verso l’esordio

Sono la new entry di quest’anno. Giovani e incontenibili, si aggiungono alle ulteriori 15 contrade che domenica 30 luglio scenderanno nella fossa di Rocca Costanza. Rosso, giallo e nero sono i colori che li contraddistingueranno e nella loro maglietta anche il simbolo della contrada: un pozzo, che riprende il nome del loro quartiere (Pozzo, o anche Borgo Santa Maria); e il cappello di un giullare, simbolo dell’evento che ogni anno riunisce centinaia di residenti della zona: la "Pozzo Pazza Estate".

Ed è proprio nel quadro di questa iniziativa che venerdì sera la contrada si è presentata alla città per la prima volta, in attesa del grande giorno. "Abbiamo riunito un bel gruppo: una trentina di persone tra organizzatori e staff della contrada, tutti under 25. Più, chiaramente, tutti quelli che scenderanno con noi nella fossa il fatidico giorno. Quindi – dice la 20enne Giulia Piferi, capo contrada –, puntiamo ad essere in totale circa 200 persone. Il quartiere si è riacceso, questa iniziativa ha dato un grande slancio ad un luogo periferico come il nostro". Il programma della giornata di domenica 30 è ancora incerto ma la ‘corsa’ da Pozzo alla Rocca pare stuzzicare i desideri della nuova contrada: "Ad essere sinceri ci abbiamo pensato, non sarebbe male partire direttamente da qui. Nel caso non fosse possibile, partiremmo con i pullman e ci daremo un punto d’incontro", continua Emanuel Nolasco Garcia, 24 anni capo contrada.

L’idea di una nuova contrada è nell’immaginario del quartiere da anni, ma a causa della mancanza di ‘forza lavoro’ è sempre andato tutto naufragando, eppure "negli ultimi anni si è creata una bella sinergia, grazie anche alla Pozzo Pazza Estate, che abbiamo subito cavalcato riunendo le forze. È un bell’impegno che ci portiamo dietro da novembre scorso. All’inizio la nostra nuova contrada ha creato qualche battibecco, c’era un po’ di astio per noi periferici – sottolinea Garcia -, poi la cosa è andata sicuramente migliorando".

La miss che sfilerà portando alta la bandiera rossa, gialla e nera è la sedicenne Melissa Falcinelli. I corridori che si sono allenati in questi ultimi mesi, invece, sono 16: "Ancora non sappiamo chi sceglieremo. L’obiettivo? – concludono i due capi contrada – Certamente divertirci e far divertire chi ci supporta".

Giorgia Monticelli