Palio dei Bracieri La sfida nel fossato in un clima da stadio È il giorno più atteso

di Giorgia Monticelli

È finalmente terminata l’attesa. Oggi l’appuntamento è solo nel fossato di Rocca Costanza, dalle 15, dove le sedici contrade in gara – Arzilla, Villa Fastiggi, Tombaccia, Porto, Pantano, Soria, Villa Ceccolini, Villa San Martino, Muraglia, Vismara, Candelara, Santa Veneranda, Centro Mare, Montegranaro, Case bruciate e la new entry 2023 Pozzo – si sfideranno tra loro.

I più veloci, che porteranno a termine la corsa con 4 giri completi e i massacranti 1200 metri nel terreno della Rocca, alzeranno al cielo l’ambito trofeo.

Si parte alle 15 con l’arrivo dei cortei alla Rocca; alle 17 si prosegue con la presentazione del Palio, la sfilata delle miss e i sorteggi delle batterie. Alle 18 lo spettacolo continua con le gare ufficiali seguite, alle 20, da una breve pausa. Si riparte alle 21 con la finalissima e le premiazioni dei vincitori.

E la tensione certamente non manca. Stefano Esposito, tra gli organizzatori della manifestazione, racconta queste ultime ore che precedono la finalissima: "Sono stati giorni difficili, stancanti e sicuramente noi organizzatori siamo provati dalla grande mole di lavoro che abbiamo sulle spalle e dalla burocrazia che ci frena, ma siamo carichi e abbiamo visto che la città risponde sempre bene a questa manifestazione. Le contrade si sono riempite di nuovi ragazzi che vogliono partecipare, che non vedono l’ora di scendere nel fossato con spirito rilassato e gentile. Purtroppo – aggiunge Esposito –, qualcuno di loro dovrà rimanere necessariamente fuori per motivi di sicurezza e questo ci dispiace, nell’edizione 2024 sicuramente ci attrezzeremo per una capienza maggiore".

Ad essere premiata sarà anche una delle 16 miss in gara che, per il primo anno nella storia del Palio, avrà la possibilità di partecipare ad una campagna pubblicitaria fotografica sponsorizzata dal brand di costumi "Envidiame". Parallelamente verrà premiata anche ‘miss social’ che viene scelta attraverso la pagina Instagram "Welcome to Pesre".

"Questo è un anno zero, nonostante sia l’undicesima edizione de Palio pesarese, perché l’anno scorso è stata una versione limitata senza contrade nel piazzale e dopo i due anni di stop dettati dalla pandemia. Ma è innegabile la grande partecipazione, siamo positivamente impressionati dalla risposta della città", conclude Esposito.

Ed ora non rimane che prepararsi: vestiti comodi con addosso i colori della propria contrada, e come si dice spesso in questi casi, che vinca il migliore.