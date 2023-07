Palio dei Bracieri, l’emozione delle Miss: "Una bella sfida anche per noi"

Domani, senza ombra di dubbio, i protagonisti del Palio dei Bracieri saranno i corridori che gareggeranno per la vittoria della loro contrada. A competere, però, non saranno solo i portatori dei bracieri, ma anche le Miss. Infatti, domani pomeriggio si terrà anche l’elezione di Miss Palio 2023, che verrà scelta tra 16 candidate. E anche loro sono molto emozionate. "Come prima miss di Pozzo – spiega Melissa Falcinelli, 16 anni e studentessa di meccanica all’Ipsia Benelli –, la tensione è moltissima. Non mi aspettavo di poter rappresentare la nostra contrada subito alla prima manifestazione e, onestamente, spero di essere all’altezza. L’importante è divertirsi e far divertire gli altri". Ci sarà anche l’elezione di Miss Social: "Avviene attraverso la pagina Instagram di ‘Welcome to Pesre’ – spiega Martina, Miss Vismara, 19 anni e appena diplomata al Liceo Mengaroni –. Le votazioni sono state fatte da mercoledì a giovedì e resteranno segrete fino a che non ci sarà la premiazione. Le ragazze sono tutte in gamba ed è una gara contesa, secondo me". Oltretutto, quest’anno, la grande novità: la miss vincitrice del Palio avrà la possibilità di essere la protagonista di un servizio fotografico sponsorizzato da Envidiame, brand di costumi: "Sicuramente sarebbe bello poter partecipare al servizio – conclude Alice, Alice Pagnoni, Miss Cento-Mare, 19 anni e appena diplomata al Liceo Mengaroni –, perché può essere una carriera che mi piacerebbe intraprendere. Sicuramente, anche se dovessi vincere, dopo il Palio continuerò i miei studi, andando a frequentare la facoltà di Architettura. Ma l’importante è partecipare e divertirsi. Quindi, viva Centro-Mare e viva il Palio dei Bracieri".

Alessio Zaffini