Palio dei Bracieri Vai, la festa è già qui E in vista di domenica s’accende la sfida

Spillano birre, servono piadine, panini e fritture: il primo giorno del Palio dei Bracieri, come ogni anno, riscuote un gran successo. Tanti sono i colori che contornano Rocca Costanza, come tante sono le persone che sono accorse per godere delle attività proposte: ieri sera, infatti, si è tenuta la prima giornata del "Biliardino dei Quartieri" e del "tiro alla Fune delle Contrade", che ha riscosso un gran successo. Ma che ne pensano i partecipanti di questa edizione? "La vediamo buona, non ci facciamo abbattere – dicono Marco e Jacopo, corridori per Villa Ceccolini –. Quest’anno vogliamo dare il meglio di noi e per questo i siamo preparati duramente. Ci alleniamo, infatti, da qualche mese, ma già i nostro qui siamo tutti sportivi. L’importante, in ogni caso, è divertirsi e passare una bella serata assieme a tutti i nostri amici che verranno a tifare nell’arena". Anche da parte della nuova contrada, quella di Pozzo basso, c’è grande entusiasmo: "Come new entry vogliamo far vedere che ci siamo e che siamo pronti – racconta Emmanuel Nolasco Garcia, capocontrada –. Non ci aspettiamo di vincere, però vogliamo comunque tastare il terreno per prepararci al meglio per le prossime edizioni. Abbiamo un sacco di tifosi che verranno per noi, abbiamo già organizzato un pullman con circa 80 persone, più quelle che ci seguiranno con le macchine, per un totale di circa 200 persone. Ora tocca solo capire dove metterle".

"Tra i favoriti, secondo me, ci sono Villa Fastiggi, vincitori dell’anno scorso, e Santa Maria dell’Arzilla – commenta Luca Tornati, preparatore atletico della Tombaccia –, però nemmeno noi siamo da meno. Abbiamo già vinto una volta e non vedo perché quest’anno non si debba ritornare ad essere tra i migliori. I nostri ragazzi sono bravi, nonostante l’organizzazione un po’ zoppicante dovuta al cambio della gestione del circolo. Ci vediamo in una buona top five, diciamo così". Insomma, l’atmosfera c’è, i corridori pure, la tifoseria anche. Bisogna solo passare a Rocca Costanza e guardare con i propri occhi, aspettando la corsa di domenica.

Alessio Zaffini