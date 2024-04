Palio della rana. Il più veloce è ’la Torre’

E’ La Torre la contrada vincitrice della 58esima edizione del Palio della Rana di Fermignano, tingendosi per un anno di banco e blu. Ieri pomeriggio gli ‘scariolanti’ era, come ogni anno, carichi di grinta per portare a casa il trofeo. Matteo Di Lorenzi (foto) il più veloce a correre per 170 metri portando magistralmente la carriola con un ospite speciale, la rana. Nella finale la Torre ha messo alle spalle le altre contrade finaliste di San Lazzaro e San Silvestro presente, quest’ultima, con ben due corridori.

Come da tradizione oltre alle abilità di corsa la scena è stata presa dai salti delle rane, imprevedibili come al solito, che hanno obbligato i corridori a fermare la loro corsa per rimetterle in carriola. Di Lorenzi per la Torre è riuscito a mantenere l’animale più tempo possibile sulla carriola e, nonostante un salto e un pronto recupero quando il nastro dell’arrivo era ormai in vista, ha portato a casa la vittoria con una conduzione magistrale.

All’arrivo, il vincitore, è stato travolto dall’affetto dei suoi contradaioli e dalle bandiere bianco-blu. Tutto il weekend del Palio è stato segnato da un clima quasi estivo che ha attirato a Fermignano tantissimi visitatori e curiosi già dal venerdì, facendo segnare un record di pubblico che ha affollato tutti gli appuntamenti in programma. Menzione particolare merita il corteo storico che ha preceduto il Palio, che ha portato nel corso principale di Fermignano quasi 400 figuranti tra personaggi in abiti d’epoca, arcieri, tamburini e trombettieri.In tre giorni apprezzati anche gli stand gastronomici e le taverne delle contrade, che hanno fatto segnare il tutto esaurito, grazie anche a una proposta culinaria accattivante che prevedeva, tra le altre bontà, anche rane fritte e in porchetta.

fra. pier.