Palio della rana: tutto pronto La sfida sarà agguerrita

Lasciate alle spalle le limitazioni della pandemia e fugati i dubbi sull’evento per il 2023, il 57° Palio della rana, organizzato dalla Pro Loco Fermignano col patrocinio comunale, comincerà oggi. Dopo l’approntamento del campo d’arme a cura de La Pandolfaccia e Popolani in piazza Giorgiani, alle 14,30, e dopo l’apertura delle taverne, alle 19,30, sarà il ritorno dell’“Assedio alla Torre medievale“ e del “Processo a Donna Laura da Farneta“, l’ultimo rogo per stregoneria nella storia del Ducato di Urbino, a inaugurare l’evento alle 21, La Pandolfaccia, Musici del Palio, Corbarius, Luoghi Comuni, Popolani e Dottor Pumba e Arcieri Castrum Firmignani come animatori.

Archi e frecce saranno protagonisti in piazza Giorgiani anche sabato, alle 15, e domenica, alle 18,30, con un laboratorio di tiro e, alle 18 del sabato, con un torneo tra gli arcieri fermignanesi. Presenti in entrambi i giorni pure i mercatini dell’artigianato con dimostrazione di antichi mestieri, che si apriranno domani alle 16 e dopodomani alle 10. Dopo essersi cimentati, alle 16, in vari giochi, alle 17,30 i putti inaugureranno il percorso di gara del Palio con le eliminatorie. A ora di cena, la musica celtica e rinascimentale di Florix risuonerà tra le taverne, grazie a un’esibizione itinerante dell’artista, seguita dallo spettacolo di fuoco, d’arme e bandiere de La Pandolfaccia. Il culmine della manifestazione arriverà domenica, partendo alle 10,15 con il raduno dei figuranti per la messa solenne e l’esibizione della Compagnia dei balestrieri dell’oca.

Dopo il pranzo nelle taverne, alle 15,15 arriverà la corte ducale di Urbino, accompagnata dai Musici del palio e accolta dagli Sbandieratori di Gubbio. Alle 16,30 il via alle batterie eliminatorie, con San Lazzaro che dovrà difendere il Palio conquistato lo scorso anno e le corse inframmezzate dalle esibizioni degli sbandieratori eugubini e dei musici. Le due finali, di putti e adulti, sono previste alle 17,45 e 18,15. Chiuderà l’evento lo spettacolo piromusicale “Incendio della torre e del ponte“, alle 22. Nicola Petricca