Palio dell'Oca a Cagli: il clima si fa caldo

E’ cominciato il week end più atteso dell’anno. Quello della seconda domenica di agosto in cui è tradizione che venga disputato il Palio dell’Oca, il maggior evento estivo che coinvolge l’intera città con sfilate in costume d’epoca, degustazioni di specialità locali nelle quattro taverne di quartiere, spettacoli e il gran finale con l’ultima e tradizionale sfilata storica con oltre 400 figuranti in costume nel tardo pomeriggio fino all’Arena di Sant’Emidio per disputa del Palio. Una gara che vede impegnati i giocatori di quartiere e che si sfidano in giochi medioevali in base al responso del lancio dei dadi dei capitani. Si aggiudicherà la vittoria chi riuscirà a centrare la ormai fatidica casella 54. E per i vincitori che riporteranno a casa l’oca in ferro realizzata nel 1987 dal Maestro d’Arte, Antonio Cerretini, si scatenerà l’entusiasmo dei quartieri. Seguirà fino a tardi una notte carica di grande allegria collettiva in cui Cagli farà un tuffo nel passato tra drappi, bandiere poste sulle strade e finestre e costumi d’epoca.

Mario Carnali