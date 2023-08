Palio dell'Oca a Cagli: Sant'Agostino 'suona' la nona vittoria

E per la nona volta è il quartiere di Sant’Agostino ad aggiudicarsi il Palio dell’oca. Ieri sera, il capitano della squadra ha centrato la casella 54, nel tripudio dei supporters. Ma la giornata conclusiva è stata solo l’apice di un week end ricco di appuntamenti. Sin da venerdì sera si sono alternati, nel centro di Cagli, gruppi storici come i Tamburini di Offagna, poi sabato la cerimonia della "Vigilia del Palio" con l’arrivo in piazza Matteotti dei figuranti dei quattro quartieri cittadini, Sant’Angelo, San Francesco, Sant’Agostino e per ultimo quello di Sant’Andrea ed essendo il vincitore dell’ultima edizione del 2022 ha riconsegnato il trofeo, l’oca in ferro battuto realizzata nel 1987 dal Maestro Antonio Cerretini. Sabato sera una suggestiva sfilata in notturna ha preceduto una proiezione sulla facciata del comune di una multivisione sul Palio e i suoi protagonisti. Sono susseguite le immancabili degustazioni delle tipiche specialità locali nelle quattro taverne tutte stracolme di buongustai locali e molti provenienti dai centri vicini o stranieri che soggiornano in questo periodo di ferie nei vari agriturismi. Ma l’appuntamento più importante è stato quello di ieri pomeriggio per l’attesissima sfida tra quartieri con oltre mille spettatori sulle tribune dell’Arenna di Sant’Emidio. Al suono della meridiana comunale si à mosso verso le 18 il "Corteo Storico" che ha raggiunto l’Arena dove hanno iniziato a sfidarsi i giocatori, che dopo una lunga serie di duelli, con i capitani impegnati all’estrazione dei dadi, a tarda sera il quartiere di Sant’Agostino ha centrato l’obiettivo e messo in bacheca il nono trofeo. La festa è proseguita fino alle ore piccole, in una Cagli affollata di gente che ha rivissuto i fasti di una antica tradizione.

Mario Carnali