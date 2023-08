Palio dell’Oca, sale la febbre dell’attesa

Cagli in festa da ieri perché oggi prosegue la XXXVII edizione del Palio Storico Giuoco dell’Oca. Da ieri prosegue il Palio dei Mezzani e il Palio dei Bambini. Ma la maggiore attenzione è per i giorni 11, 12 e 13 agosto quando si avrà il clou dell’evento. Tra le novità di quest’anno l’apertura della taverna unica in piazza del Teatro anche la sera di venerdi 11, dove nella stessa serata si esibirà il gruppo storico di Offagna che darà vita allo spettacolo “Lux“.

Si dovrà attendere sabato 12 per entrare nel vivo con il cerimoniale della vigilia, dove nel pomeriggio verrà rimesso in palio l’ambito trofeo, l’Oca in ferro battuto, detenuta dal quartiere di Sant Andrea, ultimo vincitore del Palio. A seguire investitura dei quattro capitani di quartiere, estrazione dell’ordine di lancio dei dadi e assegnazione di cavalieri, arcieri e balestrieri a ciascun quartiere. Poi, dopo la lettura del bando, nella basilica cattedrale verrà benedetto l’olio ed accesa la lampada votiva in onore del santo patrono Geronzio. Alle 16 corteo storico e uno spettacolo di video-mapping. Domenica 13 agosto è il giorno della disputa del Palio. E allora lì si scatenerà tutta l’allegira, gioia e competizione di Cagli.