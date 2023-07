Palio, quattro giorni di festa Contrade e miss, tutti in gara Tra i pretendenti anche Pozzo

di Alessio Zaffini

Verde, blu, rosso, giallo, nero, bianco: sono solo alcuni dei colori che stanno già iniziando a tingere le rotatorie e le zone della città di Pesaro, con un unico significato che ormai tutti i cittadini conoscono: il Palio dei Bracieri. Tra chi lo ama e chi ne è totalmente indifferente, ormai questa tradizione storica "inventata" ha già raggiunto la sua 11ª edizione, portandosi con sé quest’anno anche una nuova contrada, quella di Pozzo. L’evento pesarese dell’anno, organizzato unicamente da volontari di tutte le età, prenderà piede da giovedì 27 e farà parte della quotidianità cittadina fino a domenica 30, giorno in cui si svolgerà la contesissima gara all’interno del cortile di Rocca Costanza. Ma cosa succederà in quei giorni che precedono la finalissima? Tante infatti sono le attività proposte per le prime 3 giornate, a partire dal "Villaggio enogastronomico", che circonderà la Rocca e proporrà ai residenti pesaresi le specialità tipiche di ogni contrada: "È un modo per socializzare, per far conoscere tra di loro i vari quartieri – spiega Stefano Esposto, organizzatore del Palio –. Una sera si mangia da uno e una sera dall’altro. Questa è stata una ripresa delle prime edizioni del Palio, dove vi era uno stand per ogni contrada. Quest’anno, nonostante vi siano 16 contrade, gli stand saranno solamente 11. Inoltre, gli spettacolari giochi dedicati a tutti, dal torneo di biliardino al tiro alla fune. Di quest’ultimo, inoltre, avremmo anche degli ospiti d’eccezione, ossia la Federazione Nazionale di Tiro alla Fune, che ci accompagnerà in quelle 3 giornate". L’apertura di giovedì sarà accompagnata da un’esibizione di danza, mentre dalle 20 alle 24 si potranno ascoltare le band suonare sul palco.

A proposito di musica, inoltre, quest’anno la bella novità: l’inno del Palio dei Bracieri, che accompagnerà la giornata delle corse nel fossato, dal titolo "La stessa bandiera", di Davide Pagnini, e ascoltabile su Radio Prima Rete: "È un modo per far capire che si è tutti parte della stessa atmosfera e dello stesso evento – spiega Davide Pagnini, cantautore e voce dell’inno –. La gara non deve dividere, ma unire sotto i colori, appunto, di un’unica bandiera. È stato un vero piacere aver potuto mettere musica, voce e parole su un evento tanto importante per la città. Devo anche ringraziare Gontrano Alessandri, presidente della RGD Art & Music, che mi ha dato la possibilità di avverare questo piccolo sogno".

Il palio quindi, un evento che coinvolge i cittadini, che accomuna le varie generazioni, i vari quartieri, i vari pensieri sotto un unico stemma: quello di uno sport pulito e corretto, che tutti quanti accoglie e coinvolge.