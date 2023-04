Palmiro Ucchielli colpito da ictus "Sto benino, spero di rimettermi"

Un malore, presumibilmente un ictus, ha colpito ieri mattina Palmiro Ucchielli, 73 anni, sindaco di Vallefoglia e storia politica della provincia. E’ stato ricoverato all’ospedale di Fano, sottoposto a terapia per sciogliere il grumo di sangue che ostruiva la fluidificazione neurologica, ed ora è tranquillo nel lettino d’ospedale in osservazione. Dovrà rimanerci 72 ore. Ai familiari che gli erano accanto ha detto, dopo esser uscito dal trattamento farmacologico: "Ho portato a casa la pellaccia anche questa volta". Poi ieri sera, alle 19.30, Ucchielli ha inviato un messaggio alla redazione intuendo che avremmo scritto l’articolo. Alla domanda sulle condizioni, ha risposto: "Diciamo benino, molte grazie, spero di rimettermi presto".

La figlia Micaela, al telefono, ha detto: "Abbiamo avuto paura, un trombo gli ha ostruito una vena ma il tempestivo soccorso e la cura adottata hanno permesso di superare quei momenti. Mio padre è vigile, anzi lo è sempre stato, e non si risparmia con le sue battute compresa quella sulla pellaccia che ha portato a casa anche questa volta. I medici sono fiduciosi su un graduale e costante superamento della crisi. E’ tornato ad avere la perfetta funzionalità di braccio e gamba sinistra. Il formicolio e un impedimento a muoverli come sempre lo ha fatto preoccupare e per questo ha chiamato subito il 118. I medici del nuovo reparto specializzato per eventi di questo tipo diretto dal dottor Baldelli qui all’ospedale Santa Croce di Fano hanno poi gestito il momento acuto con grande professionalità e sensibilità. La crisi, è l’augurio di tutti, sembra superata. Prima di qualche giorno, mio padre non potrà lasciare il reparto perché tutti i valori dovranno tornare normali. Ma il suo stato d’animo è buono e questo dà forza anche a noi".

Proprio dopodomani, Palmiro Ucchielli avrebbe festeggiato le sue nozze d’oro.

Dice la consigliera regionale Micaela Vitri: "Ho parlato con Palmiro e l’ho sentito su di morale. Sicuramente sono stati momenti difficili ma la prontezza dei soccorsi e la rapidità delle c ure hanno ridotto se non eliminato i rischi e le conseguenze. La fibra di Palmiro è forte e tornerà quanto prima al suo posto nel comune di Vallefoglia".

Palmiro Ucchielli rappresenta una fetta importante di storia del partito comunista provinciale prima, diventando sindaco di Colbordolo nel 1977 senza abbandonare il suo lavoro in fabbrica, consigliere e assessore provinciale (1985-1991), segretario provinciale del Pci e del Pds, poi deputato nel 1994, senatore nel 1996, presidente della provincia nel 1999 dove è rimasto due mandati per un totale di 10 anni. Si è candidato al Parlamento europeo per il Partito Democratico nella circoscrizione Italia Centrale alle elezioni del 7 giugno 2009, risultando il secondo dei non eletti con oltre 59.000 voti. Dopo le primarie del Partito Democratico, per l’elezione del segretario e dell’assemblea nazionale e regionale, del 25 ottobre 2009, è risultato eletto segretario regionale del partito. Poi dal primo gennaio 2014 è sindaco del nuovo comune di Vallefoglia,nato dalla fusione tra i comuni di Colbordolo e Sant’Angelo in Lizzola. Ed è seduto alla sua scrivania di sindaco che lo attendono dopo un necessario periodo di convalescenza.

