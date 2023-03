Palpeggia una 13enne Ripreso dalle telecamere, operaio finisce sotto accusa

Lei 13 anni, lui 50. Era in sella alla sua moto, casco aperto, e rivolto alla ragazzina, prima le ha fatto un complimento, poi ha allungato le mani, l’ha palpeggiata e se ne è andato. A incastrarlo, è stata la telecamera di sorveglianza sulla zona. E ora si trova indagato dalla procura di Pesaro per atti sessuali nei confronti della minorenne. Ieri la 13enne è stata ascoltata in incidente probatorio. Accanto a lei il suo legale, l’avvocato Cecilia Ascani. In aula, era presente anche il 50enne, operaio, assistito dall’avvocato Luciana Piselli, il quale si difende e dice di aver scambiato la ragazzina per una sua amica. Il fatto risale all’estate scorsa ed è successo sotto casa della minorenne, un palazzo della zona mare. Secondo il racconto della presunta vittima, quell’uomo tanto più grande di lei, arrivato in moto, l’avrebbe fermata e, dopo averle fatto un apprezzamento, l’avrebbe palpeggiata nelle parti intime. Poi si è allontanato. La ragazzina, sconvolta, ha raccontato tutto a casa. Scattata la denuncia, le indagini hanno passato al vaglio le immagini della telecamera di sorveglianza che avevano immortalato volto e targa della moto. Individuato, il 50enne, che ha dei precedenti per droga, è stato iscritto nel registro della procura. I due non si conoscevano. La difesa insiste sullo scambio di persona, l’avrebbe vista di spalle e toccata sul seno mentre la girava, poi una volta capito l’errore si sarebbe fermato. Versione opposta quella della ragazzina. Ora si attende solo la fine delle indagini, prima di un eventuale processo.

e. ros.